Двойник Заворотнюк: Сергей Жигунов не может забыть роковую любовь и нашел утешение в ее копии

Сергей Жигунов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Актер Сергей Жигунов отметил свое 62-летие 2 января. Широкую известность он приобрел благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». На съемках этого проекта у него завязался роман с коллегой Анастасией Заворотнюк, однако их отношения оказались довольно нестабильными.
Личная жизнь Жигунова долгое время привлекала внимание публики больше, чем его профессиональные успехи, в ней было немало драмы. Ситуацию усугубляло то, что на момент начала романа с Заворотнюк актер был женат, а сама Анастасия также находилась в отношениях.
После разрыва с Заворотнюк Жигунов переживал сложные времена, что привело к новым драматическим событиям. Однако вскоре судьба свела его с Викторией Ворожбит. Когда пара впервые появилась на публике, многие заметили, что она внешне напоминает Заворотнюк.
Забыл ли актер о «Моей прекрасной няне», как закончились его отношения с Анастасией Заворотнюк, а также как сейчас живут Жигунов и Ворожбит, читайте в материале «Радио 1».
Интересно, что на момент начала их отношений Новикова уже была в отношениях с актером Андреем Ярославцевым, от которого родила дочь Анастасию. Тем не менее, это не помешало ей оставить Ярославцева и выйти замуж за Жигунова. В 1990 году у пары родилась общая дочь Мария. Несмотря на искреннюю любовь, их союз не оказался крепким.
Позже Жигунов встретил Анастасию Заворотнюк на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Однако их чувства не вспыхнули сразу — сначала актеры относились друг к другу с недоверием. Жигунов не понимал, как Заворотнюк попала в проект, так как не считал ее хорошей актрисой. Но, как говорится, от ненависти до любви один шаг.
Они стали проводить много времени вместе, что позволило им поладить и привязаться друг к другу. Жигунов вскоре увидел в Анастасии не только талантливую актрису, но и женщину, чувства стали неизбежными.
В результате Жигунов и Заворотнюк по уши влюбились друг в друга и решили признаться во всем своим вторым половинам. Это означало разрушение не только брака Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, который длился десять лет, но и брака Жигунова с Новиковой.
Заворотнюк открыто призналась мужу в своих чувствах и ушла к Жигунову, забрав с собой детей. Жигунов также сообщил Новиковой о своих намерениях развестись. Их отношения с Заворотнюк продлились всего два года — с 2006 по 2008 год.
Страсть и сожаление: Роман Жигунова и Заворотнюк, который оставил глубокий следХотя роман был кратким, он оказался насыщенным и страстным для обоих влюбленных, оставив глубокий след в их судьбах. Однако их отношения далеки от идеала, так как постоянные всплески ревности со стороны Жигунова приводили к частым конфликтам.
Боярский отметил, что настоящие браки должны совершаться на небесах, а съемочная площадка не является подходящим местом для этого.
Сергей Жигунов также делился своими переживаниями, признавая, что долго мучил себя из-за своего поступка по отношению к жене. В итоге он пришел к выводу, что не стоит жалеть, что произошло.
Роман Жигунова и Заворотнюк подошел к концу во время ее участия в шоу «Ледниковый период», где она встретила фигуриста Петра Чернышева. Петр оказался совершенно другим человеком: он не устраивал сцен ревности и вызывал ощущение надежности.
Их отношения были уже не похожи на эмоциональные качели с постоянными конфликтами. Вскоре Анастасия вышла замуж за Петра и была счастлива с ним до конца своей жизни.
Позже Заворотнюк призналась, что считает свой роман с Жигуновым ошибкой, в то время как сам актер продолжал долгое время держать обиду на нее за то, что она смогла стать счастливой без него.
На этот раз в жизни Жигунова появилась журналистка Виктория Ворожбит, которая была младше его на десять лет. Их знакомство состоялось в 2018 году во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине, когда оба были связаны другими отношениями.
Удивительно, но актер снова сумел увести женщину из семьи, что привело к разрушению и его собственного брака. Кажется, Жигунов принципиально избегает легких путей в любви.
В конечном итоге он оставил Веру Новикову, а Виктория, в свою очередь, рассталась с медиамагнатом Виктором Сухановым. Пара провела вместе карантин в 2020 году, а в 2021-м сыграла свадьбу. Примечательно, что Виктория удивительно напоминает Заворотнюк внешне, некоторые даже утверждают, что она является ее точной копией. Интересно, что имя новой избранницы совпадает с именем героини Заворотнюк из знаменитого сериала.
Эти обстоятельства подогревают слухи, что Жигунов не может забыть роковую женщину своей жизни — звезду «Моей прекрасной няни», которая, похоже, оставила неизгладимый след в его сердце.
Однако сама Анастасия к тому времени уже встретила «своего» человека и не испытывала никаких чувств к Жигунову, что в итоге причинило боль лишь его жене, которую он оставил дважды: сначала ради Заворотнюк, а затем — ради ее «копии».
Пара, состоящая из Жигунова и Ворожбит, не любит, когда их отношения связывают с именем Заворотнюк или когда Викторию называют ее копией.
На данный момент супруги живут тихой и уединенной жизнью, почти не появляясь на публике. Их совместные путешествия и время, проведенное в доме в Крыму, свидетельствуют, что они счастливы вместе. У пары есть два питомца — собаки породы мальтезе по кличке Стеша и Степа. В личном блоге Виктория упоминает о своем взрослом сыне, однако общих детей с Жигуновым у них пока нет.
В настоящее время Виктория активно занимается созданием музея Константина Коровина в Гурзуфе, получая поддержку от мужа в этом начинании. Подписчики ее блога отмечают, что Сергей Жигунов наконец-то стал выглядеть по-настоящему счастливым человеком.
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После разрыва с Заворотнюк Жигунов переживал сложные времена, что привело к новым драматическим событиям. Однако вскоре судьба свела его с Викторией Ворожбит. Когда пара впервые появилась на публике, многие заметили, что она внешне напоминает Заворотнюк.
Забыл ли актер о «Моей прекрасной няне», как закончились его отношения с Анастасией Заворотнюк, а также как сейчас живут Жигунов и Ворожбит, читайте в материале «Радио 1».
Чувства стали неизбежнымиЛичная жизнь Сергея Жигунова всегда была полна сложностей и драматических поворотов. В первый раз он женился на своей коллеге Вере Новиковой в 1985 году, после того как они познакомились на съемках фильма «Шанс» в 1984 году.
Интересно, что на момент начала их отношений Новикова уже была в отношениях с актером Андреем Ярославцевым, от которого родила дочь Анастасию. Тем не менее, это не помешало ей оставить Ярославцева и выйти замуж за Жигунова. В 1990 году у пары родилась общая дочь Мария. Несмотря на искреннюю любовь, их союз не оказался крепким.
Актер Сергей Жигунов с супругой Верой Новиковой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Позже Жигунов встретил Анастасию Заворотнюк на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Однако их чувства не вспыхнули сразу — сначала актеры относились друг к другу с недоверием. Жигунов не понимал, как Заворотнюк попала в проект, так как не считал ее хорошей актрисой. Но, как говорится, от ненависти до любви один шаг.
Они стали проводить много времени вместе, что позволило им поладить и привязаться друг к другу. Жигунов вскоре увидел в Анастасии не только талантливую актрису, но и женщину, чувства стали неизбежными.
В результате Жигунов и Заворотнюк по уши влюбились друг в друга и решили признаться во всем своим вторым половинам. Это означало разрушение не только брака Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, который длился десять лет, но и брака Жигунова с Новиковой.
Заворотнюк открыто призналась мужу в своих чувствах и ушла к Жигунову, забрав с собой детей. Жигунов также сообщил Новиковой о своих намерениях развестись. Их отношения с Заворотнюк продлились всего два года — с 2006 по 2008 год.
Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Страсть и сожаление: Роман Жигунова и Заворотнюк, который оставил глубокий следХотя роман был кратким, он оказался насыщенным и страстным для обоих влюбленных, оставив глубокий след в их судьбах. Однако их отношения далеки от идеала, так как постоянные всплески ревности со стороны Жигунова приводили к частым конфликтам.
«Эта история не так волшебна. Все хотят сказки. Нет, это не сказка. Жигунов стал для Насти «охранником», но она с этим долго мириться не стала», — рассказал однажды актер Михаил Боярский в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк».
Боярский отметил, что настоящие браки должны совершаться на небесах, а съемочная площадка не является подходящим местом для этого.
Сергей Жигунов также делился своими переживаниями, признавая, что долго мучил себя из-за своего поступка по отношению к жене. В итоге он пришел к выводу, что не стоит жалеть, что произошло.
«Это была непростая история. В таких ситуациях нужно быть осторожнее. С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, даже если не свободны. Я не знал, как правильно — быть счастливым или оставаться порядочным, ничего не разрушая. Что честнее? Но все когда-то заканчивается, и хорошо, что это завершилось именно так», — цитировал его Stort24.
Роман Жигунова и Заворотнюк подошел к концу во время ее участия в шоу «Ледниковый период», где она встретила фигуриста Петра Чернышева. Петр оказался совершенно другим человеком: он не устраивал сцен ревности и вызывал ощущение надежности.
Их отношения были уже не похожи на эмоциональные качели с постоянными конфликтами. Вскоре Анастасия вышла замуж за Петра и была счастлива с ним до конца своей жизни.
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Позже Заворотнюк призналась, что считает свой роман с Жигуновым ошибкой, в то время как сам актер продолжал долгое время держать обиду на нее за то, что она смогла стать счастливой без него.
Копия ЗаворотнюкПосле разрыва с Анастасией Заворотнюк актер Сергей Жигунов вновь обратил свой взор к Вере Новиковой. Она, проявив великодушие, простила его. Пара даже решила узаконить свои отношения, однако судьба вновь вмешалась в их жизнь.
На этот раз в жизни Жигунова появилась журналистка Виктория Ворожбит, которая была младше его на десять лет. Их знакомство состоялось в 2018 году во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине, когда оба были связаны другими отношениями.
Удивительно, но актер снова сумел увести женщину из семьи, что привело к разрушению и его собственного брака. Кажется, Жигунов принципиально избегает легких путей в любви.
В конечном итоге он оставил Веру Новикову, а Виктория, в свою очередь, рассталась с медиамагнатом Виктором Сухановым. Пара провела вместе карантин в 2020 году, а в 2021-м сыграла свадьбу. Примечательно, что Виктория удивительно напоминает Заворотнюк внешне, некоторые даже утверждают, что она является ее точной копией. Интересно, что имя новой избранницы совпадает с именем героини Заворотнюк из знаменитого сериала.
Эти обстоятельства подогревают слухи, что Жигунов не может забыть роковую женщину своей жизни — звезду «Моей прекрасной няни», которая, похоже, оставила неизгладимый след в его сердце.
Назло ЗаворотнюкСогласно слухам, Сергей Жигунов ранее возвращался к своей супруге лишь для того, чтобы уколоть свою бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк. Его повторное предложение руки и сердца Вере Новиковой выглядело крайне демонстративно, что создало впечатление, будто актер стремится вызвать ревность у Заворотнюк.
Однако сама Анастасия к тому времени уже встретила «своего» человека и не испытывала никаких чувств к Жигунову, что в итоге причинило боль лишь его жене, которую он оставил дважды: сначала ради Заворотнюк, а затем — ради ее «копии».
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Пара, состоящая из Жигунова и Ворожбит, не любит, когда их отношения связывают с именем Заворотнюк или когда Викторию называют ее копией.
«Вы ошибаетесь. Я – Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», – заявила она в ответ на подобные комментарии в интернете.
На данный момент супруги живут тихой и уединенной жизнью, почти не появляясь на публике. Их совместные путешествия и время, проведенное в доме в Крыму, свидетельствуют, что они счастливы вместе. У пары есть два питомца — собаки породы мальтезе по кличке Стеша и Степа. В личном блоге Виктория упоминает о своем взрослом сыне, однако общих детей с Жигуновым у них пока нет.
В настоящее время Виктория активно занимается созданием музея Константина Коровина в Гурзуфе, получая поддержку от мужа в этом начинании. Подписчики ее блога отмечают, что Сергей Жигунов наконец-то стал выглядеть по-настоящему счастливым человеком.
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Дарья Осипова