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Двойник Заворотнюк: Сергей Жигунов не может забыть роковую любовь и нашел утешение в ее копии

Сергей Жигунов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Сергей Жигунов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актер Сергей Жигунов отметил свое 62-летие 2 января. Широкую известность он приобрел благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». На съемках этого проекта у него завязался роман с коллегой Анастасией Заворотнюк, однако их отношения оказались довольно нестабильными.
Личная жизнь Жигунова долгое время привлекала внимание публики больше, чем его профессиональные успехи, в ней было немало драмы. Ситуацию усугубляло то, что на момент начала романа с Заворотнюк актер был женат, а сама Анастасия также находилась в отношениях.

После разрыва с Заворотнюк Жигунов переживал сложные времена, что привело к новым драматическим событиям. Однако вскоре судьба свела его с Викторией Ворожбит. Когда пара впервые появилась на публике, многие заметили, что она внешне напоминает Заворотнюк.



Забыл ли актер о «Моей прекрасной няне», как закончились его отношения с Анастасией Заворотнюк, а также как сейчас живут Жигунов и Ворожбит, читайте в материале «Радио 1».

Чувства стали неизбежными

Личная жизнь Сергея Жигунова всегда была полна сложностей и драматических поворотов. В первый раз он женился на своей коллеге Вере Новиковой в 1985 году, после того как они познакомились на съемках фильма «Шанс» в 1984 году.

Интересно, что на момент начала их отношений Новикова уже была в отношениях с актером Андреем Ярославцевым, от которого родила дочь Анастасию. Тем не менее, это не помешало ей оставить Ярославцева и выйти замуж за Жигунова. В 1990 году у пары родилась общая дочь Мария. Несмотря на искреннюю любовь, их союз не оказался крепким.

Актер Сергей Жигунов с супругой Верой Новиковой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Позже Жигунов встретил Анастасию Заворотнюк на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Однако их чувства не вспыхнули сразу — сначала актеры относились друг к другу с недоверием. Жигунов не понимал, как Заворотнюк попала в проект, так как не считал ее хорошей актрисой. Но, как говорится, от ненависти до любви один шаг.

Они стали проводить много времени вместе, что позволило им поладить и привязаться друг к другу. Жигунов вскоре увидел в Анастасии не только талантливую актрису, но и женщину, чувства стали неизбежными.

В результате Жигунов и Заворотнюк по уши влюбились друг в друга и решили признаться во всем своим вторым половинам. Это означало разрушение не только брака Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, который длился десять лет, но и брака Жигунова с Новиковой.

Заворотнюк открыто призналась мужу в своих чувствах и ушла к Жигунову, забрав с собой детей. Жигунов также сообщил Новиковой о своих намерениях развестись. Их отношения с Заворотнюк продлились всего два года — с 2006 по 2008 год.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Страсть и сожаление: Роман Жигунова и Заворотнюк, который оставил глубокий след

Хотя роман был кратким, он оказался насыщенным и страстным для обоих влюбленных, оставив глубокий след в их судьбах. Однако их отношения далеки от идеала, так как постоянные всплески ревности со стороны Жигунова приводили к частым конфликтам.

«Эта история не так волшебна. Все хотят сказки. Нет, это не сказка. Жигунов стал для Насти «охранником», но она с этим долго мириться не стала», — рассказал однажды актер Михаил Боярский в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк».

Боярский отметил, что настоящие браки должны совершаться на небесах, а съемочная площадка не является подходящим местом для этого.

Сергей Жигунов также делился своими переживаниями, признавая, что долго мучил себя из-за своего поступка по отношению к жене. В итоге он пришел к выводу, что не стоит жалеть, что произошло.

«Это была непростая история. В таких ситуациях нужно быть осторожнее. С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, даже если не свободны. Я не знал, как правильно — быть счастливым или оставаться порядочным, ничего не разрушая. Что честнее? Но все когда-то заканчивается, и хорошо, что это завершилось именно так», — цитировал его Stort24.

Роман Жигунова и Заворотнюк подошел к концу во время ее участия в шоу «Ледниковый период», где она встретила фигуриста Петра Чернышева. Петр оказался совершенно другим человеком: он не устраивал сцен ревности и вызывал ощущение надежности.

Их отношения были уже не похожи на эмоциональные качели с постоянными конфликтами. Вскоре Анастасия вышла замуж за Петра и была счастлива с ним до конца своей жизни.

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Позже Заворотнюк призналась, что считает свой роман с Жигуновым ошибкой, в то время как сам актер продолжал долгое время держать обиду на нее за то, что она смогла стать счастливой без него.

Копия Заворотнюк

После разрыва с Анастасией Заворотнюк актер Сергей Жигунов вновь обратил свой взор к Вере Новиковой. Она, проявив великодушие, простила его. Пара даже решила узаконить свои отношения, однако судьба вновь вмешалась в их жизнь.

На этот раз в жизни Жигунова появилась журналистка Виктория Ворожбит, которая была младше его на десять лет. Их знакомство состоялось в 2018 году во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине, когда оба были связаны другими отношениями.

Удивительно, но актер снова сумел увести женщину из семьи, что привело к разрушению и его собственного брака. Кажется, Жигунов принципиально избегает легких путей в любви.

В конечном итоге он оставил Веру Новикову, а Виктория, в свою очередь, рассталась с медиамагнатом Виктором Сухановым. Пара провела вместе карантин в 2020 году, а в 2021-м сыграла свадьбу. Примечательно, что Виктория удивительно напоминает Заворотнюк внешне, некоторые даже утверждают, что она является ее точной копией. Интересно, что имя новой избранницы совпадает с именем героини Заворотнюк из знаменитого сериала.

Эти обстоятельства подогревают слухи, что Жигунов не может забыть роковую женщину своей жизни — звезду «Моей прекрасной няни», которая, похоже, оставила неизгладимый след в его сердце.

Назло Заворотнюк

Согласно слухам, Сергей Жигунов ранее возвращался к своей супруге лишь для того, чтобы уколоть свою бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк. Его повторное предложение руки и сердца Вере Новиковой выглядело крайне демонстративно, что создало впечатление, будто актер стремится вызвать ревность у Заворотнюк.

Однако сама Анастасия к тому времени уже встретила «своего» человека и не испытывала никаких чувств к Жигунову, что в итоге причинило боль лишь его жене, которую он оставил дважды: сначала ради Заворотнюк, а затем — ради ее «копии».

Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Пара, состоящая из Жигунова и Ворожбит, не любит, когда их отношения связывают с именем Заворотнюк или когда Викторию называют ее копией.

«Вы ошибаетесь. Я – Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», – заявила она в ответ на подобные комментарии в интернете.

На данный момент супруги живут тихой и уединенной жизнью, почти не появляясь на публике. Их совместные путешествия и время, проведенное в доме в Крыму, свидетельствуют, что они счастливы вместе. У пары есть два питомца — собаки породы мальтезе по кличке Стеша и Степа. В личном блоге Виктория упоминает о своем взрослом сыне, однако общих детей с Жигуновым у них пока нет.

В настоящее время Виктория активно занимается созданием музея Константина Коровина в Гурзуфе, получая поддержку от мужа в этом начинании. Подписчики ее блога отмечают, что Сергей Жигунов наконец-то стал выглядеть по-настоящему счастливым человеком.

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