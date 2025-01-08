Двойник Заворотнюк: Сергей Жигунов не может забыть роковую любовь и нашел утешение в ее копии

Актер Сергей Жигунов отметил свое 62-летие 2 января. Широкую известность он приобрел благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». На съемках этого проекта у него завязался роман с коллегой Анастасией Заворотнюк, однако их отношения оказались довольно нестабильными.