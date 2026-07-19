Певица Катя Лель поделилась необычной теорией о происхождении нейросетей
Катя Лель вновь удивила поклонников своими необычными взглядами. Певица заявила, что, по её мнению, искусственный интеллект мог быть создан не людьми, а представителями другой цивилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка считает, что нейросети появились не случайно и могут быть частью более масштабного замысла. По её версии, инопланетяне таким образом помогают направлять развитие человечества в определённую сторону.
Лель не впервые говорит о существовании внеземной жизни. Ранее певица неоднократно делилась своими взглядами на тему контакта с другими цивилизациями и признавалась, что верит в их влияние на мир.
Заявление о происхождении ИИ вызвало активную реакцию в Сети. Пользователи с юмором отнеслись к словам артистки и отметили, что после таких высказываний никто уже не удивляется.
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