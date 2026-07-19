Певица Катя Лель поделилась необычной теорией о происхождении нейросетей

19 июля 2026, 21:09

Катя Лель заявила, что искусственный интеллект создали инопланетяне

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель вновь удивила поклонников своими необычными взглядами. Певица заявила, что, по её мнению, искусственный интеллект мог быть создан не людьми, а представителями другой цивилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».