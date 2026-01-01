«Свечку поставим»: Софья Эрнст высказалась о популярности Кадышевой и Куртуковой
Актриса и продюсер Софья Эрнст высказалась о неожиданной популярности народных мотивов среди молодёжи, в том числе хита «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой и творчества Надежды Кадышевой.
В интервью проекту Dreamcast она поделилась своим взглядом на то, почему такие песни оказались особенно востребованными в 2025 году.
По мнению Эрнст, речь идёт не просто о моде на фольклор, а о глубинной потребности людей в символической связи с родной землёй. Она отметила, что подобная музыка — это эстрада, стилизованная под народную, однако образ «Матушки Земли» оказался настолько сильным, что попал точно в эмоциональный запрос общества.
Продюсер подчеркнула, что популярность таких песен говорит о желании людей получить некую «обратную связь» — почувствовать опору, поддержку и отклик. По её словам, наряду с реальными действиями человек часто вкладывает в свои стремления и внутреннюю, эмоциональную энергию, будь то через музыку, ритуалы или символические жесты.
Именно поэтому, считает Эрнст, народные мотивы сегодня находят отклик даже у зумеров, для которых подобная эстетика раньше казалась далёкой.
