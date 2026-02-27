«Думаю о своих проблемах»: Анна Седокова высказалась о несправедливости жизни перед судом по разделу имущества Тиммы

27 февраля 2026, 10:18

Седокова высказалась о несправедливости жизни перед судом по делу Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)

2 марта в Москве состоится судебное заседание по делу об имуществе бывшего мужа Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Недавно в личном блоге звезда заявила о несправедливости жизни.





Артистка рассказала об истории девушки, с которой они вместе находились в клинике. По словам Анны, ранее у неё были выявлены низкие показатели уровня железа в крови. Врач предложила пройти курс капельниц, и она согласилась. Когда певица вошла в палату, она увидела, что на соседней койке лежит другая пациентка.





«Я лежу, прокручиваю в голове свои проблемы, думаю, как их решить. Раздается звонок. Девушка берет телефон и говорит, что операция прошла хорошо — трубы удалили, значит так распорядилась судьба, что муж уже приехал за ней и ждет у входа. Потом она молча собрала вещи и вышла. Медсестра нежно обняла ее. И мне очень захотелось сделать то же самое», — призналась Седокова.