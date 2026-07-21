«Он был невероятным»: Ирина Розанова почтила память Дмитрия Поднозова

21 июля 2026, 22:46

Ирина Розанова назвала Дмитрия Поднозова исследователем жизни и профессии

Ирина Розанова (Фото: Instagram* / @rozanovairina2017)

Актриса Ирина Розанова поделилась воспоминаниями о Дмитрии Поднозове, который ушёл из жизни. В беседе с NEWS.ru она отметила, что знала о болезни коллеги и назвала его человеком, который глубоко изучал не только профессию, но и каждого своего персонажа.





По словам Розановой, Поднозов отличался редким подходом к актёрскому мастерству и тщательно работал над каждой ролью.





«Я знала, что Дима болеет, это не было новостью для меня. Он был, конечно, невероятным. Всё меньше и меньше мне нравятся слова "талант" или "великий", потому что они стали затасканными. Дима был исследователем жизни и профессии: к каждому персонажу он подходил и изучал его, разбирал до косточек», — сказала актриса.

«Мы снимались вместе, и его точность разбора образа была на невероятном уровне. Такие профессионалы редко встречаются. Светлая ему память», — добавила она.