«Он был невероятным»: Ирина Розанова почтила память Дмитрия Поднозова
Ирина Розанова назвала Дмитрия Поднозова исследователем жизни и профессии
Актриса Ирина Розанова поделилась воспоминаниями о Дмитрии Поднозове, который ушёл из жизни. В беседе с NEWS.ru она отметила, что знала о болезни коллеги и назвала его человеком, который глубоко изучал не только профессию, но и каждого своего персонажа.
По словам Розановой, Поднозов отличался редким подходом к актёрскому мастерству и тщательно работал над каждой ролью.
«Я знала, что Дима болеет, это не было новостью для меня. Он был, конечно, невероятным. Всё меньше и меньше мне нравятся слова "талант" или "великий", потому что они стали затасканными. Дима был исследователем жизни и профессии: к каждому персонажу он подходил и изучал его, разбирал до косточек», — сказала актриса.Розанова также вспомнила совместную работу с Поднозовым, отметив его профессионализм и внимание к деталям.
«Мы снимались вместе, и его точность разбора образа была на невероятном уровне. Такие профессионалы редко встречаются. Светлая ему память», — добавила она.Дмитрий Поднозов был актёром театра и кино, а также одним из сооснователей петербургского театра «Особняк».