«Он был с нами всегда»: Елена Дудина трогательно отметила 20 дней сына
Актриса Елена Дудина рассказала о первых днях с малышом Леоном
Актриса Елена Дудина поделилась эмоциональными мыслями о материнстве, отметив, что её сыну Леону исполнилось 20 дней. В личном блоге звезда описала первые недели после родов как «самое волшебное время».
«Сегодня нам 20 дней. 20 дней улыбок и тепла. 20 дней тихого посапывания у груди, смешанного с нашим дыханием. 20 дней разглядывания крошечных пальчиков, каждый из которых — совершенство», — написала Дудина.Молодая мама призналась, что ощущает Леона как нечто, что всегда было рядом с ними.
«Он не вошёл в нашу жизнь — он будто всегда был её главной осью. Теперь мы можем насладиться им, потрогать. Такое чудо, в котором и я, и Толя, и наша любовь обрели форму, запах, стук сердца», — призналась она.Елена добавила, что кормит сына грудью, называя это «естественным продолжением счастливой беременности». Она отметила, что невидимая нить между мамой и ребёнком становится с каждым днём прочнее.