Актриса Катерина Шпица показала «беременный» снимок с мужем в Рождество — фото

Катерина Шпица (Фото: Instagram*/katerinashpitsa)

Беременная Катерина Шпица поделилась снимком с мужем Русланом Пановым у рождественской ёлки.



На фото актёр нежно обнимает супругу, положив руку ей на живот, а сама Шпица позирует в золотистом платье. Артистка уточнила, что публикует кадр в Рождество, хотя он делался в новогоднюю ночь.

Катерина Шпица и Руслан Панов (Фото: Instagram*/katerinashpitsa)

«Самое дорогое, ценное и важное в моей жизни — семья и ощущение дома», — написала знаменитость.
У актрисы также есть 13-летний сын от первого брака.

Ранее 40-летняя Шпица признавалась, что моложавость скорее мешает. По её словам, она отказывалась от проб, если понимала, что не соответствует образу.
Никита Кротов

