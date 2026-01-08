Актриса Катерина Шпица показала «беременный» снимок с мужем в Рождество — фото

08 января 2026, 19:44

Катерина Шпица (Фото: Instagram*/katerinashpitsa)

Беременная Катерина Шпица поделилась снимком с мужем Русланом Пановым у рождественской ёлки.





На фото актёр нежно обнимает супругу, положив руку ей на живот, а сама Шпица позирует в золотистом платье. Артистка уточнила, что публикует кадр в Рождество, хотя он делался в новогоднюю ночь.



Катерина Шпица и Руслан Панов (Фото: Instagram*/katerinashpitsa)



«Самое дорогое, ценное и важное в моей жизни — семья и ощущение дома», — написала знаменитость.