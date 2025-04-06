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«Он делает песни ниже своего уровня»: Клявер высказался о нынешнем творчестве Костюшкина

Денис Клявер заявил, что Стас Костюшкин делает песни ниже своего уровня
Денис Клявер и Стас Костюшкин (фото: Telegram @kostyushkin_team)

Денис Клявер и Стас Костюшкин (фото: Telegram @kostyushkin_team)

В 2012 году солисты группы «Чай вдвоём» Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о прекращении совместной работы. Дуэт просуществовал 15 лет.
Основной причиной распада стали творческие разногласия между певцами, которые не смогли прийти к компромиссному решению о дальнейшем развитии, направлении музыки и выборе репертуара. Инициатором распада стал Костюшкин. При этом Клявер признался, что для него такое решение стало неожиданным, и он был к нему совершенно не готов.

К нынешнему творчеству Костюшкина бывший коллега относится неоднозначно.

«Мне не всегда нравится. И непонятно зачем он иногда делает песни ниже своего уровня. Но есть достаточно классные треки, типа „Фаина“ или „Женщина, я не танцую“ – там классный стёб. Я думаю, он невероятно талантливый парень, и он должен раскрыть себя ярче, как исполнитель», – поделился мнением Клявер в интервью Борису Корчевникову в его авторской программе «Судьба человека».
Певец также вспомнил, что в момент распада Костюшкин планировал исполнять совершенно другую музыку, больше склоняясь к оперным композициям. Также он намеревался сменить имидж и начать выступать в деловых костюмах. Однако вскоре Стас, по всей видимости, решил отойти от этих идей.

Клявер добавил, что, по его мнению, к решению о сольной карьере Костюшкина мог подтолкнуть кризис среднего возраста, ведь артист старше Дениса на четыре года.

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#шоу-бизнес
Сафонов, плативший по распоряжению Жириновского и ставший мемом, не рад своей славе
Помощник Жириновского Сафонов оказался недоволен своей славой
06 апреля 2025, 19:31

Владимир Жириновский (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Несколько лет назад в интернете завирусилось видео, после которого помощник Владимира Жириновского стал мемом. Политик как-то пришёл в аптеку, выбрал препарат и сказал: «Сафонов, оплати!».
Экс-помощник главы ЛДПР с теплом вспоминает дни, проведённые со знаменитым начальником. Александр Сафонов вспомнил, что всегда хотел запомниться общественности рядом с Жириновским. Однако, когда слава настигла его, бремя оказалось слишком тяжёлым.

«Всегда хотелось поучаствовать в ярком моменте с Владимиром Вольфовичем, чтобы запомниться, но когда это произошло, я не был рад – надоело потом удалять сообщения. Как говорится, бойся своих желаний», – заявил Сафонов в беседе с журналистами шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.
Бывший помощник Жириновского также вспомнил, что его босс был очень работоспособным и деятельным человеком. Даже в последние дни жизни он продолжал давать указания и просил передавать ему все последние новости.

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#новости
#лдпр
#владимир жириновский
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Расставшиеся Павел Табаков и Софья Синицына вместе сводили дочь Мию в кафе
06 апреля 2025, 19:11

Павел Табаков (фото: Instagram* @tabakov_pavel)

Павел Табаков и Софья Синицына, расставшиеся незадолго до рождения дочери Мии, воссоединились ради ребёнка накануне. Семья посетила одно из столичных кафе.
Актриса опубликовала кадр с четырёхлетней дочерью, занявшей стул с наброшенной на него мужской курткой.

«Охрана папиного стула», – подписала снимок Синицына, отметив на нём аккаунт Табакова.
Мия Табакова (фото: Instagram* @yasinitsyna)

Ранее Синицына рассказывала, что разрыв с Табаковым произошёл потому, что они не сошлись в принципиальных вопросах. Роман актёров длился всего полгода, но в итоге у них родилась дочь.

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*запрещён в РФ
#семья
#кафе
#охрана
#фото
#актриса
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«Полный успех»: Алла Пугачёва прокомментировал полупустой зал на выступлении Данилы Козловского
06 апреля 2025, 19:06

Данила Козловский (Фото: Инстаграм** danilakozlovsky)

Данила Козловский уже несколько лет не выступает в России и зарабатывает гастрольными турами за рубежом. Его очередное выступление состоялось на Кипре и удостоилось высокой оценки бывшей примадонны Аллы Пугачёвой.
Певице и её супругу юмористу, шоумену и сознательному эмигранту Максиму Галкину* было просто посетить мероприятие, так как они уже некоторое живут в роскошных апартаментах в Лимасоле, втором по величине городе островного государства и его финансовом центре. Туда они переехали после бегства из Израиля, когда в еврейском государстве стало по известным причинам неспокойно. Народной артистке СССР понравилось то, что она увидела, несмотря на то, что Данила был на сцене один.

«Опять премьера, опять успех. Поздравляем!» — прокомментировала она моноспектакль в своей социальной сети.

Козловский никогда не скрывал своего трепетного отношения к певице. Год назад он публично признался ей в любви, поздравляя с днём рождения. Нынешний предмет страсти актёра Оксана Акиньшина тоже рассыпалась в благодарностях Пугачёвой, благодаря за лестный отзыв о представлении, как и режиссёр постановки Савва Савельев.

Алла Пугачёва, Данила Козловский и Максим Галкин* (Фото: Инстаграм** @alla_orfey)

Галкин* ограничился тем, что на совместном фото приобнял Данилу, не то не подпуская к нему свою супругу, не то опасаясь, что может сам к нему уйти. Такое предположение высказали некоторые пользователи Интернета в комментариях к публикации.

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* Признан иноагентом в РВ
** Запрещённая в России социальная сеть
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#премьера
#отношения
#пользователи
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«Кто-то старается всю жизнь, а тут деньги и продаваемое личико»: на поступившую в вуз без экзаменов Карнавал обрушилась критика
Школьники обрушились с критикой на Валю Карнавал, поступившую в вуз без экзаменов
06 апреля 2025, 18:47

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)

На днях стало известно, что Валя Карнавал поступила в Финансовый университет при правительстве РФ. После этого на блогера обрушилась критика.
Больше всего ситуацией остались недовольны школьники, которые являются основной аудиторией Карнавал. Подросткам не понравилась, что звезда поступила в престижный столичный университет в конце учебного года и без сдачи экзаменов, в то время как они прилагают огромное количество усилий, чтобы поступить в вуз мечты.
Кроме того, напомним, что Карнавал окончила только 9 классов. Она пыталась учиться в Ростовском колледже рекламы, сервиса и туризма, однако часто пропускала пары и в конечном итоге забросила учёбу, посчитав, что ей это не надо.

«Это такое обесценивание высшего образования. Кто-то старается чуть ли не всю жизнь, а тут деньги и популярность вместе с продаваемым личиком»; «Кто-то годами пахает хотя бы ради шанса, а кто-то просто тиктоки снимает»; «Нужно проверять ректоров и деканат на предмет подделки документов и взятки», – пишут в комментариях разъярённые школьники.
Отметим, что Карнавал поступила на бакалаврскую программу по специальности «Реклама и связи с общественностью» с профилем «Интегрированные коммуникации и коммуникационные технологии». Студенческий билет ей лично вручил ректор университета, выразив слова поддержки.

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«Меня поддерживают как никогда»: переживающая за находящегося в коме мужа Симоньян сделала заявление
Маргарита Симоньян рассказала о сильной поддержке
06 апреля 2025, 18:25

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян 6 апреля отмечает 45-летие. Однако в этом году праздник омрачился отсутствием рядом мужа Тиграна Кеосаяна, который находится в коме.
Переживающая за супруга журналистка поблагодарила поклонников за поздравления и слова поддержки в свой день рождения. В своём Telegram-канале главный редактор RT призналась, что тёплые слова публики сейчас для неё особенно важны, поскольку они «поддерживают как никогда».

Несмотря на серьёзные проблемы в семье, Симоньян продолжает заниматься общественной деятельностью. Лишь изредка она делится с подписчиками новостями о состоянии мужа. Она отмечала, что страшнее того, что в настоящее время происходит с Кеосаяном, в её жизни никогда не было.

Напомним, что телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в конце декабря 2024 года. С этого момента он находится в коме.

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#здоровье
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