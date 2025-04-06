«Он делает песни ниже своего уровня»: Клявер высказался о нынешнем творчестве Костюшкина

Денис Клявер и Стас Костюшкин (фото: Telegram @kostyushkin_team)
В 2012 году солисты группы «Чай вдвоём» Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили о прекращении совместной работы. Дуэт просуществовал 15 лет.
Основной причиной распада стали творческие разногласия между певцами, которые не смогли прийти к компромиссному решению о дальнейшем развитии, направлении музыки и выборе репертуара. Инициатором распада стал Костюшкин. При этом Клявер признался, что для него такое решение стало неожиданным, и он был к нему совершенно не готов.
К нынешнему творчеству Костюшкина бывший коллега относится неоднозначно.
Клявер добавил, что, по его мнению, к решению о сольной карьере Костюшкина мог подтолкнуть кризис среднего возраста, ведь артист старше Дениса на четыре года.
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К нынешнему творчеству Костюшкина бывший коллега относится неоднозначно.
«Мне не всегда нравится. И непонятно зачем он иногда делает песни ниже своего уровня. Но есть достаточно классные треки, типа „Фаина“ или „Женщина, я не танцую“ – там классный стёб. Я думаю, он невероятно талантливый парень, и он должен раскрыть себя ярче, как исполнитель», – поделился мнением Клявер в интервью Борису Корчевникову в его авторской программе «Судьба человека».Певец также вспомнил, что в момент распада Костюшкин планировал исполнять совершенно другую музыку, больше склоняясь к оперным композициям. Также он намеревался сменить имидж и начать выступать в деловых костюмах. Однако вскоре Стас, по всей видимости, решил отойти от этих идей.
Клявер добавил, что, по его мнению, к решению о сольной карьере Костюшкина мог подтолкнуть кризис среднего возраста, ведь артист старше Дениса на четыре года.
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Анастасия Чинкова