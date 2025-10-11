«Он странный»: Тимоти Шаламе рассказал о восьмилетней подготовке к роли в фильме
Тимоти Шаламе восемь лет готовился к роли в фильме «Марти Великолепный»
Тимоти Шаламе признался, что на подготовку к роли в фильме «Марти Великолепный» он потратил восемь лет. Об этом сообщает Telegram-канал XONEWS.
Идея картины зародилась ещё в 2017 году, когда актёр впервые встретился с режиссёром Джошем Сэфди. Шаламе ежедневно тренировал навыки настольного тенниса, чтобы достичь максимальной убедительности на экране.
Премьера фильма A24 состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале, и критики уже называют ленту эпосом о силе воли, страсти и мечте, замаскированным под историю о пинг-понге.
По словам Джоша Сэфди, всё началось с шутки на вечеринке в Нью-Йорке: Шаламе сыграл что-то в шутку, а режиссер воспринял это всерьёз.
«Он просто сыграл это настолько убедительно, что я подумал: "Он странный, но крутой чувак"», — вспоминает режиссёр.