Алкогольная зависимость или проклятие группы: почему на самом деле умер солист «Иванушки International» Олег Яковлев

Олег Яковлев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)
Когда Олег Яковлев пришел в «Иванушки International», его не приняли. Поклонницы буквально избили певца на одном из выступлений. Однако спустя время группу без него уже не представляли, а уход Яковлева из коллектива стал неожиданным.
О том, что стало причиной гибели певца, расскажет редакция «Радио 1».
Олег Жамсараевич Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Монголии. Его родители встретились в воинской части, где мать работала учительницей русского языка, а отец проходил срочную службу. После нескольких встреч женщина забеременела. Военно-полевой суд обязал мужчину жениться, однако этого не захотела мать Яковлева.
Когда Олегу было восемь лет, он вместе с матерью и тремя сестрами переехал в Бурятию, где и пошел в школу. Параллельно он обучался игре на фортепиано и занимался в спортивных секциях. Через некоторое время семья перебралась в Иркутскую область. Олег получил звание кандидата с мастера спорта по легкой атлетике и продолжал заниматься музыкой.
После окончания школы будущий певец поступил в местное театральное училище. Получив специальность «актер театра кукол» в Иркутском театральном училище, Яковлев поступил в ГИТИС в мастерскую народной артистки СССР Людмилы Касаткиной
Будучи студентом, Олег снялся в фильме «Сто дней до приказа», на театральной сцене сыграл короля Лира, работал с Любовью Полищук, Максимом Сухановым. По окончании учебного заведения Армен Джигарханян пригласил его в свой театр. Там Яковлев играл в спектаклях «Казаки», «Двенадцатая ночь», «Лев Гурыч Синичкин», снялся в клипе Аллы Пугачевой на песню «Речной трамвайчик». Примечательно, что Джигарханяна артист считал вторым отцом.
В 90-е году ему не хватало зарплаты театрального актера. Некоторое время молодой человек совмещал театральные репетиции с работой дворником, чтобы иметь свой угол в столице.
В 1995 году продюсер Игорь Матвиенко основал поп-группу «Иванушки International», в которую вошли Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. Одна из их первых песен «Тучи» возглавила хит-парады и сделала начинающих певцом суперзвездами. В 1997 году Игорь Сорин решил покинуть коллектив, и Матвиенко позвал на его место Яковлева — тот записал композицию «Белый шиповник» из рок-оперы «Юнона и Авось» на кассету, которую отправил в продюсерский центр Игоря Матвиенко.
Олега взяли в группу в 1998 году, однако фанаты восприняли его приход враждебно: на выступлениях группы зачастую скандировали имя Сорина, а на одном из них даже побили певца. Тем не менее группа продолжала выступать уже с новым солистом. Постепенно поклонники приняли Олега — он покрасился и стал новым светленьким из «Иванушек».
Впоследствии начали выходить новые хиты «Иванушек»: «Беги», «Речи», Золотые облака«, «Снегири», «Тополиный пух». Яковлев исполнял главные партии.
Спустя время состав, в который вошли «светленький» Олег Яковлев, «рыжий» Андрей Григорьев-Апполонов и «темненький» Кирилл Андреев, начал считаться золотым. В таком виде они просуществовали 15 лет.
В 2013 году Олег Яковлев решил начать сольную карьеру. Продюсер «Иванушек International» поддержал его и даже разрешил исполнять хиты группы на концертах, но артист не воспользовался этим и никогда не исполнял что-либо из репертуара коллектива.
Сольная карьера светленького из «Иванушек» развивалась со скрипом. Музыкант не опускал руки и продолжал писать песни и давать концерты. В какой-то момент Яковлев стал искать спасение в алкоголе. Вскоре это переросло в зависимость, которая привела к циррозу печени. Бросить пить музыкант так и не смог.
Летом 2017 года в прессе появилась информация, что Олега Яковлева госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Причиной стал цирроз печени и возникшая параллельно пневмония.
29 июня 2017 года 47-летний певец скончался от остановки сердца. Тело кремировали, прах захоронили на Троекуровском кладбище.
Сразу же после кончины артиста пошли слухи о проклятии в группе «Иванушки International». Проводили параллели со смертью Игоря Сорина, который ушел из жизни спустя несколько месяцев после того, как покинул музыкальный коллектив. Сорин упал с балкона в 1998 году, когда ему было 28 лет. То есть оба солиста группы умерли после ухода из «Иванушек», а также оба были Скорпионами по гороскопу. Экстрасенсы били тревогу, что на группе лежит порча.
Самые смелые «эксперты» твердили, что Олега приворожила женщина. Приворот со временем превратился в порчу, который привел к гибели. Коллеги певца не верили в мистику. Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что, к сожалению, люди часто умирают от цирроза печени и алкогольной зависимости.
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*Запрещен в РФ
Биография
Олег Жамсараевич Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Монголии. Его родители встретились в воинской части, где мать работала учительницей русского языка, а отец проходил срочную службу. После нескольких встреч женщина забеременела. Военно-полевой суд обязал мужчину жениться, однако этого не захотела мать Яковлева.
Когда Олегу было восемь лет, он вместе с матерью и тремя сестрами переехал в Бурятию, где и пошел в школу. Параллельно он обучался игре на фортепиано и занимался в спортивных секциях. Через некоторое время семья перебралась в Иркутскую область. Олег получил звание кандидата с мастера спорта по легкой атлетике и продолжал заниматься музыкой.
Карьера Олега Яковлева
После окончания школы будущий певец поступил в местное театральное училище. Получив специальность «актер театра кукол» в Иркутском театральном училище, Яковлев поступил в ГИТИС в мастерскую народной артистки СССР Людмилы Касаткиной
Будучи студентом, Олег снялся в фильме «Сто дней до приказа», на театральной сцене сыграл короля Лира, работал с Любовью Полищук, Максимом Сухановым. По окончании учебного заведения Армен Джигарханян пригласил его в свой театр. Там Яковлев играл в спектаклях «Казаки», «Двенадцатая ночь», «Лев Гурыч Синичкин», снялся в клипе Аллы Пугачевой на песню «Речной трамвайчик». Примечательно, что Джигарханяна артист считал вторым отцом.
В 90-е году ему не хватало зарплаты театрального актера. Некоторое время молодой человек совмещал театральные репетиции с работой дворником, чтобы иметь свой угол в столице.
«Иванушки International»
В 1995 году продюсер Игорь Матвиенко основал поп-группу «Иванушки International», в которую вошли Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. Одна из их первых песен «Тучи» возглавила хит-парады и сделала начинающих певцом суперзвездами. В 1997 году Игорь Сорин решил покинуть коллектив, и Матвиенко позвал на его место Яковлева — тот записал композицию «Белый шиповник» из рок-оперы «Юнона и Авось» на кассету, которую отправил в продюсерский центр Игоря Матвиенко.
Олега взяли в группу в 1998 году, однако фанаты восприняли его приход враждебно: на выступлениях группы зачастую скандировали имя Сорина, а на одном из них даже побили певца. Тем не менее группа продолжала выступать уже с новым солистом. Постепенно поклонники приняли Олега — он покрасился и стал новым светленьким из «Иванушек».
Участники группы «Иванушки International» (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Впоследствии начали выходить новые хиты «Иванушек»: «Беги», «Речи», Золотые облака«, «Снегири», «Тополиный пух». Яковлев исполнял главные партии.
Спустя время состав, в который вошли «светленький» Олег Яковлев, «рыжий» Андрей Григорьев-Апполонов и «темненький» Кирилл Андреев, начал считаться золотым. В таком виде они просуществовали 15 лет.
Сольная карьера Олега Яковлева
В 2013 году Олег Яковлев решил начать сольную карьеру. Продюсер «Иванушек International» поддержал его и даже разрешил исполнять хиты группы на концертах, но артист не воспользовался этим и никогда не исполнял что-либо из репертуара коллектива.
Сольная карьера светленького из «Иванушек» развивалась со скрипом. Музыкант не опускал руки и продолжал писать песни и давать концерты. В какой-то момент Яковлев стал искать спасение в алкоголе. Вскоре это переросло в зависимость, которая привела к циррозу печени. Бросить пить музыкант так и не смог.
Внезапная смерть и слухи о проклятии
Летом 2017 года в прессе появилась информация, что Олега Яковлева госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Причиной стал цирроз печени и возникшая параллельно пневмония.
29 июня 2017 года 47-летний певец скончался от остановки сердца. Тело кремировали, прах захоронили на Троекуровском кладбище.
Олег Яковлев (Фото: Инстаграм* @sashakutsevol)
Сразу же после кончины артиста пошли слухи о проклятии в группе «Иванушки International». Проводили параллели со смертью Игоря Сорина, который ушел из жизни спустя несколько месяцев после того, как покинул музыкальный коллектив. Сорин упал с балкона в 1998 году, когда ему было 28 лет. То есть оба солиста группы умерли после ухода из «Иванушек», а также оба были Скорпионами по гороскопу. Экстрасенсы били тревогу, что на группе лежит порча.
Самые смелые «эксперты» твердили, что Олега приворожила женщина. Приворот со временем превратился в порчу, который привел к гибели. Коллеги певца не верили в мистику. Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что, к сожалению, люди часто умирают от цирроза печени и алкогольной зависимости.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова