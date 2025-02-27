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«Я ожидала»: за что Бондарчук обиделась на Водянову

Бондарчук обиделась на Водянову за то, что та не пригласила ее на вечеринку
Светлана Бондарчук (Фото: Instagram*/a030aa)

Светлана Бондарчук (Фото: Instagram*/a030aa)

Российская модель Светлана Бондарчук обиделась на свою коллегу по цеху Наталью Водянову за то, что та не пригласила ее на вечеринку в Дубай по случаю 20-летия благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Как пишут бьюти-обозреватели, женщины раньше дружили.
«Мы снимали обложки, делали спецпроекты (…) с радостью приняли «Обнаженные сердца… (…) И, конечно, я ожидала, что буду в списке гостей», — приводит слова Бондарчук 7Дней.ru.
Бондарчук поясняла, что, когда была главредом журнала Hello!, издание оказывало поддержку проектам Водяновой.

«Но, видимо, в этой ситуации были другие приоритеты», — резюмировала Бондарчук, добавив, что сильно расстроилась на фоне произошедшего.
Ранее сообщалось, за что бизнесвумен Мария Погребняк осудила рэпера Натана.

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«Очень некрасиво»: Волочковой не понравились резиновые маски в виде ее головы
Волочкова не оценила маски в виде ее головы, продающиеся на маркетплейсах
27 февраля 2025, 16:11

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не знала о продаже резиновых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах, и возмутилась очередным попыткам ушлых людей заработать деньги на ее персоне.
«Я вообще не в курсе, что это за маски, меня никто об этом не предупреждал. Я считаю, что это очень некрасиво, потому что если бы у меня спросили и сделали бы красивую маску, то я, может быть, и против не была. Уже не впервые в моей жизни такое, что и футболки с моим изображением выпускали и пускали в продажу, и даже меня не предупредили», — посетовала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, ушлые люди зарабатывают деньги на имени балерины, которое она годами зарабатывала ежедневным трудом.

Кроме Волочковой в продаже на маркетплейсах также можно встретить маски с лицами Валерия Меладзе, Михаила Шуфутинского и Юрия Шатунова. При этом наибольшей популярностью у россиян пользуется маска Леонида Якубовича.

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Алкогольная зависимость или проклятие группы: почему на самом деле умер солист «Иванушки International» Олег Яковлев
27 февраля 2025, 16:11

Олег Яковлев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Когда Олег Яковлев пришел в «Иванушки International», его не приняли. Поклонницы буквально избили певца на одном из выступлений. Однако спустя время группу без него уже не представляли, а уход Яковлева из коллектива стал неожиданным.
О том, что стало причиной гибели певца, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Олег Жамсараевич Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Монголии. Его родители встретились в воинской части, где мать работала учительницей русского языка, а отец проходил срочную службу. После нескольких встреч женщина забеременела. Военно-полевой суд обязал мужчину жениться, однако этого не захотела мать Яковлева.

Когда Олегу было восемь лет, он вместе с матерью и тремя сестрами переехал в Бурятию, где и пошел в школу. Параллельно он обучался игре на фортепиано и занимался в спортивных секциях. Через некоторое время семья перебралась в Иркутскую область. Олег получил звание кандидата с мастера спорта по легкой атлетике и продолжал заниматься музыкой.

Карьера Олега Яковлева


После окончания школы будущий певец поступил в местное театральное училище. Получив специальность «актер театра кукол» в Иркутском театральном училище, Яковлев поступил в ГИТИС в мастерскую народной артистки СССР Людмилы Касаткиной

Будучи студентом, Олег снялся в фильме «Сто дней до приказа», на театральной сцене сыграл короля Лира, работал с Любовью Полищук, Максимом Сухановым. По окончании учебного заведения Армен Джигарханян пригласил его в свой театр. Там Яковлев играл в спектаклях «Казаки», «Двенадцатая ночь», «Лев Гурыч Синичкин», снялся в клипе Аллы Пугачевой на песню «Речной трамвайчик». Примечательно, что Джигарханяна артист считал вторым отцом.

В 90-е году ему не хватало зарплаты театрального актера. Некоторое время молодой человек совмещал театральные репетиции с работой дворником, чтобы иметь свой угол в столице.

«Иванушки International»


В 1995 году продюсер Игорь Матвиенко основал поп-группу «Иванушки International», в которую вошли Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. Одна из их первых песен «Тучи» возглавила хит-парады и сделала начинающих певцом суперзвездами. В 1997 году Игорь Сорин решил покинуть коллектив, и Матвиенко позвал на его место Яковлева — тот записал композицию «Белый шиповник» из рок-оперы «Юнона и Авось» на кассету, которую отправил в продюсерский центр Игоря Матвиенко.

Олега взяли в группу в 1998 году, однако фанаты восприняли его приход враждебно: на выступлениях группы зачастую скандировали имя Сорина, а на одном из них даже побили певца. Тем не менее группа продолжала выступать уже с новым солистом. Постепенно поклонники приняли Олега — он покрасился и стал новым светленьким из «Иванушек».

Участники группы «Иванушки International» (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Впоследствии начали выходить новые хиты «Иванушек»: «Беги», «Речи», Золотые облака«, «Снегири», «Тополиный пух». Яковлев исполнял главные партии.

Спустя время состав, в который вошли «светленький» Олег Яковлев, «рыжий» Андрей Григорьев-Апполонов и «темненький» Кирилл Андреев, начал считаться золотым. В таком виде они просуществовали 15 лет.

Сольная карьера Олега Яковлева


В 2013 году Олег Яковлев решил начать сольную карьеру. Продюсер «Иванушек International» поддержал его и даже разрешил исполнять хиты группы на концертах, но артист не воспользовался этим и никогда не исполнял что-либо из репертуара коллектива.

Сольная карьера светленького из «Иванушек» развивалась со скрипом. Музыкант не опускал руки и продолжал писать песни и давать концерты. В какой-то момент Яковлев стал искать спасение в алкоголе. Вскоре это переросло в зависимость, которая привела к циррозу печени. Бросить пить музыкант так и не смог.

Внезапная смерть и слухи о проклятии


Летом 2017 года в прессе появилась информация, что Олега Яковлева госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Причиной стал цирроз печени и возникшая параллельно пневмония.

29 июня 2017 года 47-летний певец скончался от остановки сердца. Тело кремировали, прах захоронили на Троекуровском кладбище.

Олег Яковлев (Фото: Инстаграм* @sashakutsevol)

Сразу же после кончины артиста пошли слухи о проклятии в группе «Иванушки International». Проводили параллели со смертью Игоря Сорина, который ушел из жизни спустя несколько месяцев после того, как покинул музыкальный коллектив. Сорин упал с балкона в 1998 году, когда ему было 28 лет. То есть оба солиста группы умерли после ухода из «Иванушек», а также оба были Скорпионами по гороскопу. Экстрасенсы били тревогу, что на группе лежит порча.

Самые смелые «эксперты» твердили, что Олега приворожила женщина. Приворот со временем превратился в порчу, который привел к гибели. Коллеги певца не верили в мистику. Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что, к сожалению, люди часто умирают от цирроза печени и алкогольной зависимости.

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Буйнов вышел на связь после ДТП в Подмосковье
Буйнов принес извинения пострадавшей в ДТП пенсионерке
27 февраля 2025, 15:55

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Александр Буйнов извинился перед пострадавшей в ДТП с его участием пенсионеркой. Исполнитель песни «Пусть» опубликовал сообщение в личном Telegram-канале.
«Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне. Многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию, не соответствующую действительности», — написал Буйнов.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев ДТП писал, что Буйнов хотел «все порешать» и откупиться до приезда сотрудников Госавтоинспекции. Уточнялось, что инцидент произошел в подмосковной Апрелевке.

Сам Буйнов утверждал, что держит связь с родственниками женщины.

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«Просто дно!»: Погребняк осудила Натана за измены жене
Погребняк позвонила Натану и осудила его за измены Швецовой
27 февраля 2025, 15:18

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)

Бизнесвумен Мария Погребняк осудила рэпера Натана (Алишер Мирзохонов) за измены жене Анастасии Швецовой. Погребняк поделилась подробностями на шоу Алены Жигаловой.
«Дно, просто дно! Я не знаю, где его мозги. Ты приходишь на реалити-шоу и знаешь, что камеры и прослушки в каждом углу. Как можно не уважать свою семью, жену и детей, чтобы закрутить роман, будучи еще женатым?» — задалась вопросом Мария.
Натан попал в скандал после шоу «Звезды в Джунглях», когда вся страна увидела его поцелуи с певицей Бьянкой, а также роман с блогером Валерией Чекалиной. Поведение рэпера вызвало общественный резонанс, в том числе и в мире отечественного шоубиза.

Ранее стало известно, кто избил актрису Елену Беркову.

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«Думала, что умру»: Беркову избила звезда «Новых пацанок» Кристина Захарова
Беркову победила в бою Кристина Захарова
27 февраля 2025, 14:53

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Актрису Елену Беркову одолела на ринге ее коллега по цеху, звезда сериала «Новые пацанки» Кристина Захарова. Несмотря на подготовку, силы оказались неравны. Подробности тренировок Беркова описала в личном блоге.
«За пять часов согнали 3,5 килограмма — на кило больше, чем надо. Хуже физических испытаний у меня еще не было. Сауна — адский котел, и так два часа. Я плакала, стонала, думала, что умру. Но все сделала до конца и ни капли воды до утра. Кстати, вес еще не вернулся», — написала Беркова.
Отмечено, что бой остановили, Беркова указала на неспортивное поведение Захаровой. Несмотря на состояние, Елена не считает себя проигравшей.

«Не буду томить. Ночка прошла так себе. Сотрясение у меня не первое, но надеюсь, что последнее. (…) Еще раз — я не проиграла, если непонятно», — добавила она.
Женщины увлекаются единоборствами и участвовали в турнире MFP 253 в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» Ирина Пинчук защитила мужа.

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