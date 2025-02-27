«Я ожидала»: за что Бондарчук обиделась на Водянову

Светлана Бондарчук (Фото: Instagram*/a030aa)
Российская модель Светлана Бондарчук обиделась на свою коллегу по цеху Наталью Водянову за то, что та не пригласила ее на вечеринку в Дубай по случаю 20-летия благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Как пишут бьюти-обозреватели, женщины раньше дружили.
«Мы снимали обложки, делали спецпроекты (…) с радостью приняли «Обнаженные сердца… (…) И, конечно, я ожидала, что буду в списке гостей», — приводит слова Бондарчук 7Дней.ru.Бондарчук поясняла, что, когда была главредом журнала Hello!, издание оказывало поддержку проектам Водяновой.
«Но, видимо, в этой ситуации были другие приоритеты», — резюмировала Бондарчук, добавив, что сильно расстроилась на фоне произошедшего.Ранее сообщалось, за что бизнесвумен Мария Погребняк осудила рэпера Натана.
Читайте также:
«Очень некрасиво»: Волочковой не понравились резиновые маски в виде ее головы
Алкогольная зависимость или проклятие группы: почему на самом деле умер солист «Иванушки International» Олег Яковлев
Буйнов вышел на связь после ДТП в Подмосковье
*Запрещен в РФ
Никита Кротов