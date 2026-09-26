Достижения.рф

«Он ходил по всему дому и стрелял»: Оксана Самойлова раскрыла подробности

Оксана Самойлова рассказала о стрельбе Джигана в доме в 2022 году
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова заявила в интервью Ксении Собчак, что Джиган и раньше устраивал стрельбу в доме. По словам блогера, один из таких эпизодов произошёл в 2022 году, когда рэпер находился под воздействием запрещённых веществ.



Самойлова рассказала, что тогда Джиган обвинил её в предательстве и направил на неё пистолет. По словам Оксаны, ситуация была настолько опасной, что ей вместе с детьми пришлось прятаться. В тот же год, как утверждает Самойлова, рэпер устроил стрельбу в гостиной.

«Он ходил по всему дому и стрелял», — рассказала блогер.
Позже детей эвакуировали из дома. Следы произошедшего, в частности отверстия от пуль в стенах, впоследствии заделали штукатуркой. Самойлова ранее уже рассказывала о сложных эпизодах в отношениях с Джиганом. Теперь она раскрыла новые подробности, утверждая, что подобные ситуации происходили в доме и представляли угрозу для всей семьи.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0