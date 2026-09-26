«Он ходил по всему дому и стрелял»: Оксана Самойлова раскрыла подробности

26 сентября 2026, 13:08

Оксана Самойлова рассказала о стрельбе Джигана в доме в 2022 году

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова заявила в интервью Ксении Собчак, что Джиган и раньше устраивал стрельбу в доме. По словам блогера, один из таких эпизодов произошёл в 2022 году, когда рэпер находился под воздействием запрещённых веществ.





Самойлова рассказала, что тогда Джиган обвинил её в предательстве и направил на неё пистолет. По словам Оксаны, ситуация была настолько опасной, что ей вместе с детьми пришлось прятаться. В тот же год, как утверждает Самойлова, рэпер устроил стрельбу в гостиной.





«Он ходил по всему дому и стрелял», — рассказала блогер.