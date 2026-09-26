Подольская резко ответила на скандальный поцелуй Преснякова со зрительницей
Наталья Подольская дала комментарий по поводу нашумевшего видео, на котором её супруг Владимир Пресняков во время своего выступления поцеловал зрительницу.
На опубликованных в сети кадрах видно, как девушка в большой ярко-красной шляпе стоит под сценой и снимает выступление музыканта на телефон.
Владимир наклоняется со сцены к гостье, целует её в лицо, а затем с улыбкой продолжает шоу. Подольская поговорила с журналистами Super и ёмко высказалась о ситуации.
«Я не буду ничего комментировать: ерунду, глупости», — заявила певица.Ролик с Пресняковым быстро распространился и вызвал множество негативных комментариев. Пользователи активно обсуждают поведение артиста и его супруги, которая решила воздержаться от подробных объяснений.