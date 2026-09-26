Подольская резко ответила на скандальный поцелуй Преснякова со зрительницей

26 сентября 2026, 12:54

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская дала комментарий по поводу нашумевшего видео, на котором её супруг Владимир Пресняков во время своего выступления поцеловал зрительницу.





На опубликованных в сети кадрах видно, как девушка в большой ярко-красной шляпе стоит под сценой и снимает выступление музыканта на телефон.



Владимир наклоняется со сцены к гостье, целует её в лицо, а затем с улыбкой продолжает шоу. Подольская поговорила с журналистами Super и ёмко высказалась о ситуации.

«Я не буду ничего комментировать: ерунду, глупости», — заявила певица.