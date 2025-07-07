Прилепин: от продажи замка Галкина* можно купить 30 квартир для участников СВО
Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин заявил, что за счет продажи замка шоумена Максима Галкина* можно приобрести не менее тридцати квартир для участников спецоперации. По его словам, которые приводит NEWS.ru, не исключено, что супруг певицы Аллы Пугачевой владеет и другой недвижимостью как в России, так и за рубежом.
«А то и три десятка (квартир для героев СВО можно купить на деньги от продажи замка Галкина*. — NEWS.ru). И я думаю, что замок — это не единственное его жилье в России и за ее пределами», — предположил собеседник издания.Прилепин назвал странной ситуацию, когда деятели культуры со статусом иноагента перечисляют деньги украинской армии, но продолжают зарабатывать в России, сдавая недвижимость. По его мнению, такие случаи требуют законодательного урегулирования.
*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ