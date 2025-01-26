«Вот кольцо»: Акинфеев рассказал о своем необычном предложении жене

Игорь Акинфеев (Фото: соцсети)
Футболист Игорь Акинфеев впервые появился с супругой Екатериной на «Шоу Воли», передает VOICE. Там 38-летний вратарь рассказал о том, как сделал своей женщине предложение.
«Это гениальный поступок. Паша, это всё заезженное – белое платье, ужин в ресторане, тратится куча денег... Человек стоит, моет посуду. Я подошел, постучал Катю по плечу, сказал: «Вот кольцо», — поделился Акинфеев.Сама Екатерина рассказала, что не смогла посмотреть один из матчей мужа из-за волнения, а также раскрыла некоторые семейные секреты.
Пара воспитывает сына Даниила, а также двух дочерей: Евангелину и Анну. Футбольные фанаты узнали о свадьбе 17 мая 2014 года, когда на свет появился первенец Даниил.
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