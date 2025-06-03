«Он искал отца, звонил ему с моего телефона»: Степан Меньщиков о сыне Ване, который оказался ему неродным

03 июня 2025, 17:13

Степан Меньщиков рассказал о сыне Иване, который оказался ему неродным

Степан Меньщиков (Фото: «Радио 1»)

Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков в эфире шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1» рассказал о сыне Иване, который оказался ему неродным.





По словам Степана, несколько лет назад в одном из телешоу он узнал, что сын Иван от первого брака является ему неродным. Этот факт, как заявил Меньщиков, никак не повлиял на отношения с мальчиком. Бывший участник «Дома-2» подчеркнул, что он по-прежнему любит Ивана.



Меньщиков простил супругу Евгению Шамаеву, поскольку и сам «не святой», однако они все равно разошлись. С Иваном артист продолжил общение.



Степан отметил, что мальчик знает всю правду и продолжает искать родного отца.





«Ваня всё знает, ему уже 12 лет, он умный парень. Он искал родного отца, звонил ему с моего телефона. Я спросил у него: "Ты что, коллекционируешь отцов, что ли?!"» — рассказал шоумен.