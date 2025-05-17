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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Он меня чуть не убил»: поддержка белорусской оппозиции, побои от мужа и роман с Киркоровым. Анжелике Агурбаш — 55 лет

«Он меня чуть не убил»: поддержка белорусской оппозиции, побои от мужа и роман с Киркоровым. Анжелике Агурбаш — 55 лет

Анжелика Агурбаш (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

Анжелика Агурбаш (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

Сегодня, 17 мая, свой день рождения празднует Анжелика Анатольевна Агурбаш — известная белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая. Ей исполняется 55 лет.
Жизнь многосторонней артистки похожа на американские горки с высокими взлетами и резкими спадами. При этом ей всегда удается удержаться на плаву и не переставать верить в хорошее. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Анжелика Агурбаш, в девичестве Лика Ялинская, появилась на свет 17 мая 1970 года в городе Минске. С ранних лет Лика демонстрировала свой творческий потенциал. В шестилетнем возрасте она начала заниматься музыкой, осваивая игру на фортепиано, а также брала уроки вокала и участвовала в театральной студии. Кроме того, она была частью танцевального коллектива «Вязанка», с которым выступала на различных конкурсах.

В 16 лет видную красавицу пригласили на пробы в кино. Ялинская настолько понравилась режиссеру, что тот отдал ей главную роль в картине «Экзамен для директора». Анжелике понравилась работа в кино, и её первый фильм оказался весьма успешным. Это вдохновило её продолжить карьеру в этой сфере, и после окончания школы она поступила в Минский театрально-художественный институт.

В 1988 году Анжелика одержала победу на первом в Белоруссии конкурсе красоты «Минская красавица». Это событие сделало её имя известным не только в столице, но и за её пределами.

Позже она стала участницей и победительницей таких фестивалей, как «Славянский базар» и «Золотой шлягер». Эти мероприятия дали ей ценный опыт работы на сцене и в студии.

В 1990 году, после завершения обучения в театральном институте, Лика решила посвятить себя музыке. Она присоединилась к группе «Верасы», где провела пять лет. Затем она решила двигаться дальше и заняться сольной карьерой.

«Евровидение 2005» и отношения с Киркоровым


Анжелика Агурбаш и Филипп Киркоров (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

В 2005 году известная певица Анжелика Агурбаш представляла Беларусь на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Тогда в качестве продюсера певицы выступал Филипп Киркоров. Спустя много лет на шоу "Маска" звезды вспомнят о былых временах совместной работы и о взаимном притяжении которое было между артистами.

«У нас была обоюдная симпатия, но я думала, что это были такие личностные симпатии, творческие. Не думала, что Филипп Киркоров обращал на меня внимание как на женщину. Было ощущение, будто у нас постановочная хореография. Мы чувствуем друг друга с полувзгляда, с полуслова. Это какая-то магия, химия. Как будто люди созданы из одного теста. Если бы он был более настойчив, у нас могли бы быть очень красивые дети», — вспоминала Агурбаш.

В 2005 году участие Анжелики Агурбаш в конкурсе «Евровидение» не принесло ей успеха. С песней «Love Me Tonight» она смогла пройти только до полуфинала, где заняла 13-е место.

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Личная жизнь


Анжелика Агурбаш с детьми Никитой, Анастасом и Дарьей (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

Со своим первым супругом тогда еще Лика Ялинская познакомилась на съемках фильма «Экзамен для директора». Им оказался актер Игорь Ленев. Разница в возрасте в 12 лет не стала препятствием для развития отношений, и в 1988 году пара официально оформила свои отношения, став мужем и женой.

Когда Лике исполнилось восемнадцать лет, она стала матерью. На свет появилась девочка, которую назвали Дашей. К несчастью, после рождения ребёнка отношения между влюблёнными стали портиться и муж решился на измену. Певица узнала о неверности супруга из его дневниковых записей и после этого подала на развод.

Следующие отношения певица начнет через более чем через 5 лет после развода с бодибилдером Валерием Бизюком. В 27 лет Ялинская узнает о беременности и решит родить второго ребенка.

«Мы существовали рядом пять лет, не женились. В 27 я забеременела, и мне казалось, что если не рожу сейчас, то уже не получится, а мне патологически хотелось сына. При этом все общие наши друзья говорили, что я не должна быть с этим человеком и идти на этот шаг. Я знала, что у нас нет будущего, но он просто оставался рядом, взял на себя функции моего помощника, а потом директора, как-то вот мы жили и работали, это было приемлемо на тот момент», — цитирует артистку starhit.ru.

Некоторое время Анжелика была довольна тем, что её муж старался быть полезным. В 1997 году у пары родился сын Никита. Однако со временем певица поняла, что Бизюк начал полностью распоряжаться финансами и диктовать ей свои условия. Такое положение дел сподвигло певицу на разрыв отношений.


Анжелика Агурбаш (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

Мужчину, под фамилией которого сейчас живет певица, она встретила в 2000 году при выступлении на одном из корпоративов. Бизнесмен, более известный как «колбасный король» Николай Агурбаш был на мероприятии с супругой, однако это не помешало ему обратить внимание на выступающую звезду.

«Мужчины любят рассказывать женщинам, которых хотят обольстить, сказки: что он такой несчастный, одинокий, что они с женой последние 10 лет живут как брат с сестрой, поддерживают видимость семьи ради детей. Ему тогда было 46, на 16 лет меня старше, и я так этому всему поверила», — делилась Анжелика в одном из интервью.

Первые несколько лет брака казались счастливыми, в 2004 году певица родила сына Анастаса. Однако, что происходило за закрытыми дверями, Лика расскажет значительно позже, после развода с «колбасным королем». Супруг много средств инвестировал в Анжелику и со временем начал беспричинно ревновать жену и осуществлять контроль над ее жизнью.

«Он на полном серьёзе говорил мне: «Ты — никто, а я твой земной бог. Я тебя сделал». Доходило до того, что Николай приходил на репетиции и учил моих танцоров. Ни один клип не снимался без него. Он полностью подчинил себе мою карьеру. Я ушла от Агурбаша, после того как однажды ночью он меня чуть не убил. С утра я умоляла его отпустить нас с сыном хотя бы в школу. До сих пор помню, с какой радостью уезжала из нашего дома. Ушла без вещей, денег»», — цитирует певицу издание starhit.ru.

Пара развелась в 2012 году. Николай Агурбаш приложил все усилия для того, чтобы оставить певицу без имущества и финансовой поддержки.

Анжелика Агурбаш сейчас


Анжелика Агурбаш (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

В настоящее время Анжелика Агурбаш продолжает свою деятельность в России. Она продолжает выступать на сцене, запускает новые проекты и время от времени появляется в телевизионных ток-шоу.

В 2020 году Анжелика Агурбаш проявила свою оппозиционную позицию в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, за что подверглась политическому преследованию. В 2021 году белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении певицы по факту оскорбления лидера страны и разжигания политической вражды. Однако ситуация разрешилась для Агурбаш благополучно, в том числе благодаря наличию у нее российского гражданства.

В настоящее время певица проживает в съёмной квартире в Одинцово, занимается преподаванием эстрадного искусства в своей школе и продолжает создавать новые музыкальные композиции.

Кроме того, Анжелика Агурбаш активно готовится к предстоящему торжественному событию — свадьбе, которая состоится в нее в начале июля этого года.

«Я публичный человек и с большим уважением отношусь к прессе. Прекрасно понимаю, что лучшее, что может сделать публичный человек — искренне пообщаться с журналистами, чтобы они ничего не придумывали. Сейчас не могу сообщить подробности, потому что счастье любит тишину. Платье уже готово, но, честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», — поделилась Агурбаш в пресс-центре НСН.

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«Я уже полдня вот так рыдаю, не могу успокоиться»: лишившаяся кистей рук Маргарита Грачева попала в аварию
Телеведущая Маргарита Грачева попала в аварию
17 мая 2025, 17:20

Маргарита Грачева (Фото: Инстаграм* @margoritka1211)

Телеведущая Маргарита Грачева призналась, что осталась без машины.
Ведущая программы «Близкие люди» счастлива во втором браке, с бизнесменом Максимом Андрющенко. Мужчина относится к старшим сыновьям возлюбленной как к родным. От второго мужа Маргарита родила сына и дочь.

Со слов телеведущей, с утра у старшего сына планировалось командное выступление на льду. Дмитрий не сказал маме, что приехать надо было на час раньше. Сын Грачевой сел в машину и не успел закрыть дверь, когда Маргарита начала движение. В итоге дверь зацепилась за машину мужа телеведущей и ее «вывернуло».

«Понимаю, что просто не справляюсь, слишком много обязательств: окончание школы, последний день реалити, завтра выпускной у Данилы, сегодня соревнования у Димы, нужно было снять сегодня рекламу, в воскресенье день рождения Арины и надо все подготовить, а вечером после ее дня рождения мне в аэропорт, и в Москве тоже важные дела», — рассказала Грачева в соцсетях.

После инцидента дверь авто больше не закрывалась. Грачева расплакалась из-за страха подвести других людей. Она волновалась за сына, который должен был представлять школу на соревнованиях. Дмитрия отправили на такси, уточнила Маргарита.

«Я уже полдня вот так рыдаю, не могу успокоиться вообще. <...> Он (сын Грачевой) приехал и сразу побежал на лед катать программу. Он тоже был весь в слезах, так как понимал, что он дверь не успел закрыть и не проконтролировал время», — откровенничала телеведущая.

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Звезда «Кривого зеркала» объяснил, почему набрал вес: «У меня проснулся жор»
Юморист Александр Морозов признался, что набрал вес после удаления аппендикса
17 мая 2025, 16:53

Александр Морозов (Фото: Инстаграм* @morozov_artist)

Артист Александр Морозов рассказал, что набрал вес после удаления аппендикса.
Звезда программы «Кривое зеркало» появился в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». В разговоре с телеведущей комик рассказал про свое вес.

Александр отметил, что родители часто баловали его едой в детстве. Они угощали артиста бутербродами с икрой, шоколадом. Помимо прочего, мама Морозова трудилась в столовой, из-за чего ее сын часто получал различные угощения.

Но, по словам актера, до пяти лет аппетит у него не был таким сильным. Выяснилось, что Алексндр стал больше есть после перенесенной операции: у Морозова случился аппендицит, спровоцированный продуктом.

«После того, как меня выписали из больницы и привезли домой, первое, что я сделал — половником схомячил всю кастрюлю лапши с курицей. У меня проснулся жор. Я помню лежал в кровати после «Спокойной ночи, малыши» и орал: «Бабуль, дай бутербродик!» А она счастливая мчалась на кухню. И через полгода я стал мальчиком с большими пухлыми щеками», — откровенничал актер.

Напомним, что в 2019 году Морозов перенес операцию по шунтированию желудка для снижения веса. После этого Александр похудел на 80 килограмм.

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#артист
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«Это ненормально. Меня это бесит»: Елена Ваенга заставляет сына работать в огороде, мальчик бунтует
Елена Ваенга опубликовала видео с семьей в огороде
17 мая 2025, 16:33

Елена Ваенга с сыном Иваном (Фото: Инстаграм* @vaengaofficial)

Певица Елена Ваенга показала, как ее 12-лений сын Иван работает в огороде.
Артистка опубликовала ролик, на котором ее подросший сын стоит возле грядки. Мальчик возмущается и просит маму его не снимать.

«Когда ты говоришь, что не выложишь, а потом выкладываешь — это ненормально. Меня это бесит», — возмутился сын исполнительницы.

Певица сказала Ивану, что пошлет видео в личные сообщения своему знакомому. Однако сын Елены не верит и пытается скрыть лицо.

«Что ты выдираешь все-таки? Какой причесон! Господин Курт Кобейн, вы не могли бы на меня посмотреть?», — обратилась Ваенга к Ивану.

Исполнительница хита «Курю» похвалила сына за то, что он полет грядки. Она попросила Ивана не пропускать сорняки. Потом Елена показала, как в огороде трудится ее супруг Роман Садырбаев.

«А что делает твой отец? Твой отец дырки под тыквы сажает. Молодец», — подчеркнула Ваенга.

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#певица
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Покинувший Россию режиссёр Кирилл Серебренников получил высшую награду Франции
Режиссёра Кирилла Серебренникова наградили во Франции орденом Почётного легиона
17 мая 2025, 16:17

Кирилл Серебренников (фото: Instagram* @kirillserebrennikov)

Покинувший Россию режиссёр Кирилл Серебренников получил высшую награду Франции – орден Почётного легиона. Его кинематографисту вручила лично министр культуры страны Рашида Дати.
Вручая орден, политик отметила вклад Серебренникова в кинематограф, театр, оперу, а также указала на его участие в Каннском кинофестивале.

«Ваше участие в культурной жизни Франции крайне важно», — привёл слова министра Серебренников в своём личном блоге.
В ответной речи режиссёр указал на важность поддержания культурных связей между Россией и Европой.

На 78-м Каннском кинофестивале Серебренников представит свой новый полнометражный фильм под названием «Исчезновение Йозефа Менгеле». Главную роль в картине исполнил звезда «Бесславных ублюдков», немецкий актёр Аугуст Диль.

Напомним, что Серебренников покинул Россию после начала СВО. С тех пор он проживает в Европе.

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#актёр
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Задолжавшая налоговой Елена Темникова продала роскошный особняк в Подмосковье
17 мая 2025, 16:13

Елена Темникова (Фото: Telegram @temnikovalive)

Певица Елена Темникова продала коттедж в Подмосковье на фоне новостей о крупных долгах перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что бывшая солистка группы SEREBRO продала роскошный дом в подмосковном посёлке «Усадьба Жодочи» за 95 миллионов рублей.

Выяснилось, что Темникова выставила на продажу особняк площадью 504 квадратных местра на участке в 17 соток ещё в середине июня прошлого года. Уже спустя четыре месяца ей удалось найти покупателей.

В трёхэтажном доме с шестью спальнями, террасой и паркингом на пять автомобилей установлена новейшая система охраны и функция «умный дом». Проект особняка и дизайн интерьеров разрабатывался немецкими специалистами.

Есть сведения, что продажа дома связана с финансовыми проблемами мужа певицы бизнесмена Дмитрия Сергеева, на которого наложили арест после исков банка. В настоящее время он должен порядка 800 тысяч рублей.

Сама Темникова тоже в долгах – она должна налоговой почти два миллиона рублей.

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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
#певица
#подмосковье
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#недвижимость
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