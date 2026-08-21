Стало известно, во сколько миллионов обошёлся отдых Кати Гордон на Северном полюсе

21 августа 2026, 14:27

Юрист Катя Гордон с мужем отправилась на Северный полюс за 7,7 млн рублей

Катя Гордон с мужем (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Юрист Катя Гордон вместе с супругом устроила себе максимально необычный отпуск — пара отправилась в круиз к Северному полюсу. И приключение получилось совсем не из дешёвых. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».