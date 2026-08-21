Стало известно, во сколько миллионов обошёлся отдых Кати Гордон на Северном полюсе
Юрист Катя Гордон вместе с супругом устроила себе максимально необычный отпуск — пара отправилась в круиз к Северному полюсу. И приключение получилось совсем не из дешёвых. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Стоимость такого путешествия начинается примерно от 3 миллионов 845 тысяч рублей с человека. То есть только за двоих супруги могли заплатить около 7,7 миллиона рублей.
В программу входит ночь в отеле в Мурманске, путешествие на ледоколе, четырёхразовое питание, высадки на арктическом побережье и экскурсии. А если повезёт с погодой, путешественников ждёт ещё и полёт на вертолёте над Арктикой.
После Северного полюса Гордон с мужем отправились отдыхать на Алтай. Там пара уже решила немного сбавить градус роскоши: самые дорогие номера обходились примерно в 60 тысяч рублей за ночь.
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