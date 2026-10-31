«Он надо мной пошутил»: певицу Margo возмутило поведение Шепелева

31 октября 2026, 22:23

Певице Марго Овсянниковой не понравилось общение Шепелева за кулисами

Марго Овсянникова (Фото: Instagram*/mmmargaaret)

Певица Марго (Маргарита Овсянникова) прокомментировала поведение телеведущего Дмитрия Шепелева на съемках реалити-шоу «Три острова». Об этом пишет NEWS.ru.





Она уточнила, что личного конфликта между ними не было, однако ей не понравилось общение ведущего за кулисами. Участие в шоу «Три острова» стало для Шепелева первым опытом в качестве участника реалити за 20 лет телевизионной карьеры. Премьеру проекта на СТС запланировали на 8 ноября.





«Мне не понравилось, как он общался, плюс он надо мной пошутил, поддержав своего друга Владимира Маркони. Я всем все всегда в глаза говорю», — заявила артистка NEWS.ru.