«Друг, который не предаст»: Стас Михайлов рассказал правду об отношениях с женой

26 сентября 2026, 09:57

Стас Михайлов назвал дружбу и надёжность главным в отношениях с женой

Стас Михайлов (Фото: Instagram* @stas_mihailoff)

Стас Михайлов в подкасте Эмина Агаларова подробно рассказал об отношениях с женой Инной.





Певец признался, что в союзе для него важнее всего не страсть, а дружба и надёжность.

«Вот важнее этого ничего для меня нет. Вот именно такое ощущение я должен пронести до конца своих дней. Друг, который не предаст. Вот это от женщины мне важно. С годами я понимаю, что вот это ключевое. Страсть — это не переходит в ключевую фазу», — сказал Михайлов.

«У неё горячий характер, у меня горячий характер. Мы не всегда понимаем друг друга в каких-то простых вещах. Но в глобальных вещах я понимаю, что она рядом и ценит. И в нашем случае с ней мы очень дополняем друг друга», — поделился артист.