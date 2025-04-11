«Лживый брак и ребенок от афериста»: невестка Надежды Кадышевой рассказала правду о браке с ее сыном

Надежда Кадышева и ее сын Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Габриелла Мерман, бывшая невестка Надежды Кадышевой, столкнулась с множеством проблем, когда встретила Григория Костюка. О том как сложилась ее жизни в материале «Радио 1».
История знакомства с сыном КадышевойГабриелла долго отказывалась выносить эту историю на публику. Но неожиданно появились десятки людей, которые тоже пострадали от действий этой семьи: уволенные сотрудники театра без зарплат, водители и охранники Кадышевой, девушки, которые одолжили ее сыну крупные суммы денег. Но почему-то интернет эту историю умалчивал.
Девушка поделилась их историей знакомства. Оказывается, Гриша увидел ее сестру около консерватории и через общего друга захотел с ней познакомиться.
Но со слов молодого человека история разворачивалась немного иначе. Он якобы позвонил знакомому, сказав, что устал и хочет женится, надо бы найти ему девочку из хорошей семьи. Костюк изначально планировал отношения с Беллой, сестрой Габриеллы. Пытался всячески намекнуть ей об этом: отправлял цветы, когда она была на отдыхе с другим, предлагал встретить в аэропорту. Но его сразу остановили, дав понять, что она занята. Но для его успокоения сестры решили пригласить в ресторан посидеть всем вместе. Там он увидел Габриеллу.
Ухаживания начались быстро, как и у всех аферистов. Они умеют произвести яркое впечатление: рестораны, цветы, комплименты, люксовые вещи и автомобили. На тот момент ей было 25, а ему 38. Девушка искренне в него влюбилась. Хотела детей. Мужчина говорил, что у него нет и не было детей и жен, что тоже хочет семью. Но друзья девушки начали присылать подтверждения, что он врет. Но Костюк уверял, что ребенок не его.
Габриелла Мерман (Фото: Instagram*/Gabriella Merman)
Долги и кредитыНа самом деле в семье Григория не все так гладко, как видится со сцены. Все в кредитах и долгах. Гриша ходил и постоянно разводит людей, пользуясь именем мамы. Родители жили творчеством, сыном особо не занимались. После того, как Габриелла забеременела у молодого человека начались странные запросы. Он просил денег у ее семьи, у друзей. При этом отношение к людям было отвратительным. Костюк постоянно ходил к гадалкам, носил определенную денежную символику и заставлял этим заниматься Габриеллу.
Для Григория была важна роскошь во всем. Так они сыграли свадьбу 4 февраля, организацией которой занималась сама Габриелла. После началась совместная семейная жизнь. Гриша заставлял отчитываться за каждую копейку. Девушка присылала чеки с каждой покупки. На медовый месяц пара перебралась в Дубай. А после встал вопрос где рожать, ведь денег на роды у Григория не было. Папа девушки предложил лететь в Германию, ведь у дочери есть страховка. Роды проходили тяжело, длились 48 часов. Гриша запрещал девушке делать эпидуральную анестезию. У ребенка были проблемы с сердцем да и сама девушка чуть не умерла. На выписку отец ребенка так и не прилетел, даже не позвонил и не прислал цветы.
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Через какое-то время девушке скидывают фотографию мужа уже без кольца в ночном клубе, отдыхающего с девушкой. Своим друзьям он говорил, что уже развелся.
Дальше суд, который длился год. Судья почему-то была на стороне мужчины. Григорий подал заявление на порядок встреч, потому что хотел видеть сына каждую субботу и минимум два часа в день. В итоге суд это одобрил и отказал девушке в лишение его родительских прав. Но встреч с ребенком так и не состоялось. Родители Григория тоже никак не принимали участия в жизни сына.
Все девушки, которое встречались с Григориев охарактеризовали его как мошенника, которому нужны только деньги, а не семья.
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Дарья Филинова