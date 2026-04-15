«Он не деспот»: экс-супруга Рената Агзамова высказалась о разводе
Бывшая супруга кондитера Рената Агзамова прокомментировала обсуждения вокруг их развода и встала на его защиту. Об этом сообщает WomanHit.
Валерия ответила подписчикам в соцсетях после публикации фото с новым избранником. В комментариях пользователи предположили, что причиной расставания мог стать сложный характер Агзамова, однако она опровергла эти домыслы.
«Спасибо! Но он не деспот и им не был никогда», — подчеркнула она.Также Валерия рассказала, что им удалось сохранить нормальные отношения ради общего сына. По её словам, ребёнок не страдает, поскольку родители не конфликтуют и продолжают спокойно общаться.
Она отметила, что сложности для детей возникают только в тех случаях, когда бывшие супруги начинают враждовать, чего в их ситуации удалось избежать.