«Он не деспот»: экс-супруга Рената Агзамова высказалась о разводе

Бывшая жена Рената Агзамова опровергла слухи о его деспотичном характере

Бывшая супруга кондитера Рената Агзамова прокомментировала обсуждения вокруг их развода и встала на его защиту. Об этом сообщает WomanHit.





Валерия ответила подписчикам в соцсетях после публикации фото с новым избранником. В комментариях пользователи предположили, что причиной расставания мог стать сложный характер Агзамова, однако она опровергла эти домыслы.





«Спасибо! Но он не деспот и им не был никогда», — подчеркнула она.