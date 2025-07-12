«Я ей наяривал»: Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о романе с Аллегровой

12 июля 2025, 04:53

Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о романе с Аллегровой

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Некоторое время в сети появлялись новости о романе Прохора Шаляпина с Ириной Аллегровой. Певец решил прекратить начавшиеся разговоры и прокомментировать данные слухи.





Напомним, что Прохору 41 год, а Ирине 73. Звезды познакомились еще во время участия Шаляпина в «Фабрике звезд». Во время YouTube-шоу Карина Мурашкина обратила внимание на то, что легенда российской эстрады сильно повлияла на карьеру певца. Артист не стал отрицать данного факта и рассказал подробности общения с Ириной.





«Она очень приятный человек, теплая женщина... Мы какое-то время дружили, я ей наяривал. Она жила на даче, и так получилось», — поделился Прохор.