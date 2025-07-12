«Я ей наяривал»: Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о романе с Аллегровой
Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о романе с Аллегровой
Некоторое время в сети появлялись новости о романе Прохора Шаляпина с Ириной Аллегровой. Певец решил прекратить начавшиеся разговоры и прокомментировать данные слухи.
Напомним, что Прохору 41 год, а Ирине 73. Звезды познакомились еще во время участия Шаляпина в «Фабрике звезд». Во время YouTube-шоу Карина Мурашкина обратила внимание на то, что легенда российской эстрады сильно повлияла на карьеру певца. Артист не стал отрицать данного факта и рассказал подробности общения с Ириной.
«Она очень приятный человек, теплая женщина... Мы какое-то время дружили, я ей наяривал. Она жила на даче, и так получилось», — поделился Прохор.
Далее Шаляпину задали прямой вопрос о романе с Аллегровой. Певец ответил однозначно, что нет, и заявил, что общение со звездой уже давно в прошлом. Далее Прохор пожелал Ирине физического и ментального здоровья и отметил, что многие знаменитости к концу карьеры теряют рассудок.