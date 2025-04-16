«Он не в восторге от этого»: сын Елизаветы Боярской стесняется того, что его родители артисты

Елизавета Боярская (фото: Instagram* / lizavetabo)
Елизавета Боярская откровенно рассказала о непростом переходном возрасте своего старшего сына. Андрею недавно исполнилось 13, поэтому он все чаще демонстрирует собственное мнение и характер.
В частности, он прямо говорит, что профессия родителей его совершенно не привлекает.
По словам актрисы, у сына аналитический ум — он увлекается точными науками и далёк от творческой сферы. Зато мальчик обожает собирать конструкторы и нередко придумывает оригинальные идеи, особенно в области прикладной физики.
А вот младший сын Елизаветы, шестилетний Григорий, наоборот, проявляет живой интерес к сцене. Он занимается вокалом, танцами и актёрским мастерством. Боярская признаётся, что у него настоящая артистическая натура, но она не собирается на него давить — пусть сам решает, чем хочет заниматься в будущем.
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По словам актрисы, у сына аналитический ум — он увлекается точными науками и далёк от творческой сферы. Зато мальчик обожает собирать конструкторы и нередко придумывает оригинальные идеи, особенно в области прикладной физики.
«Он не в восторге от того, что его родители артисты, и немного этого стесняется. Я такая же была в его возрасте», — рассказала Елизавета в беседе с «7Дней.ru».
А вот младший сын Елизаветы, шестилетний Григорий, наоборот, проявляет живой интерес к сцене. Он занимается вокалом, танцами и актёрским мастерством. Боярская признаётся, что у него настоящая артистическая натура, но она не собирается на него давить — пусть сам решает, чем хочет заниматься в будущем.
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Дайана Хусинова