«Он невероятный!»: Анна Седокова рассказала о съёмках с Антонио Бандерасом

Анна Седокова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)
Певица Анна Седокова сообщила поклонникам, что получила редкий подарок — архивный выпуск журнала MAXIM с её фотографией на обложке. Артистка рассказала, что съёмки для этого номера больше всего ей запомнились совместной работой со знаменитым Антонио Бандерасом.
На снимках для материала под названием «Итальянские каникулы» и подзаголовком «Наука соблазнять» Анна предстаёт в довольно пикантном и сексуальном образе, сообщает издание Voice. Для фотографии на обложке было выбрано откровенное неглиже, практически открывающее зону декольте. На других фотографиях Седокова появляется в чулках на подвязках и других столь же эротичных нарядах.
По словам певицы, главным впечатлением от тех съёмок стала для неё совместная работа со знаменитым испанским мачо Голливуда — Антонио Бандерасом.
Поделилась Седокова и ещё одним редким кадром. Они с Бандерасом позируют, взявшись за руки и подняв их вверх. Причём на фото видно, что Анна смотрит на публику, а Антонио — на неё. Поклонники отмечают, что за все годы, прошедшие с тех съёмок для MAXIM, артистка ничуть не изменилась и выглядит по-прежнему столь же сексуально и привлекательно.
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«Как вам такой поворот? Это было почти десять лет назад, если что», — говорит артистка, перелистывая страницы того давнего номера журнала.
По словам певицы, главным впечатлением от тех съёмок стала для неё совместная работа со знаменитым испанским мачо Голливуда — Антонио Бандерасом.
«Он такой невероятный и очаровательный», — с восхищением вспоминает Анна звезду кинематографа и своего партнёра по съёмкам для глянца.
Поделилась Седокова и ещё одним редким кадром. Они с Бандерасом позируют, взявшись за руки и подняв их вверх. Причём на фото видно, что Анна смотрит на публику, а Антонио — на неё. Поклонники отмечают, что за все годы, прошедшие с тех съёмок для MAXIM, артистка ничуть не изменилась и выглядит по-прежнему столь же сексуально и привлекательно.
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Александр Бойцов