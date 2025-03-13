«Он невероятный!»: Анна Седокова рассказала о съёмках с Антонио Бандерасом

Ходят слухи, что уехавшая за границу вслед за комическим мужем-иноагентом Максимом Галкиным* бывшая Примадонна Алла Пугачёва активно пытается избавиться от всего имущества в России, однако это не совсем так. Кроме замка в деревне Грязи, у певцы есть дача на Истринском водохранилище, где она арендует также прибрежный участок земли вместе с причалом.