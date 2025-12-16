«Он ничего не убирает»: Полина Диброва высказалась о решении экс-мужа продать особняк
Полина Диброва поддержала продажу семейного дома
Полина Диброва прокомментировала решение Дмитрия Диброва выставить на продажу их бывший семейный особняк. Об этом сообщает Super.
Модель высказалась на эту тему во время общения с журналистами на съёмках реалити-шоу СТС «Тайный миллионер».
По словам 36-летней Полины, она относится к этому шагу с пониманием и считает его логичным. Как объяснила Диброва, дом хранит слишком много воспоминаний о прошлом, и находиться в нём телеведущему эмоционально непросто.
«Я думаю, что ему непросто там находиться, потому что всё напоминает о былой жизни. Я думаю, это правильное решение», — отметила она.
При этом, как рассказала Полина, в особняке до сих пор ничего не меняли: портреты бывшей супруги всё ещё украшают стены.
«Он ничего не убирает», — добавила модель.На вопрос, хотела бы она сама жить в этом доме, Диброва ответила без колебаний: в будущем она предпочла бы построить для себя совершенно новое жильё.