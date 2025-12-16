«Он ничего не убирает»: Полина Диброва высказалась о решении экс-мужа продать особняк

16 декабря 2025, 11:58

Полина Диброва поддержала продажу семейного дома

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва прокомментировала решение Дмитрия Диброва выставить на продажу их бывший семейный особняк. Об этом сообщает Super.





Модель высказалась на эту тему во время общения с журналистами на съёмках реалити-шоу СТС «Тайный миллионер».



По словам 36-летней Полины, она относится к этому шагу с пониманием и считает его логичным. Как объяснила Диброва, дом хранит слишком много воспоминаний о прошлом, и находиться в нём телеведущему эмоционально непросто.





«Я думаю, что ему непросто там находиться, потому что всё напоминает о былой жизни. Я думаю, это правильное решение», — отметила она.

«Он ничего не убирает», — добавила модель.