СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск знаменитого российского артиста Филиппа Киркорова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы органов власти соседнего государства.
Согласно данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины от 28 октября, поп-королю официально предъявили обвинения в заочной форме. Причиной стало нарушение установленного порядка пересечения границы новых территорий России, которое рассматривается украинскими властями как действие, направленное против национальных интересов государства.
Информацию о розыске Киркорова уже занесли в официальную базу разыскиваемых лиц Украины. Хотя эти сведения появились публично только сейчас, саму запись опубликовали в реестре ещё в конце октября.
