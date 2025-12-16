СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

16 декабря 2025, 02:06

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск знаменитого российского артиста Филиппа Киркорова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы органов власти соседнего государства.