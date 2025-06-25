«Он обнимал всех»: Бородина ответила на критику поведения мужа на свадьбе
Свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова вызвала неоднозначную реакцию в сети. Пользователей возмутило поведение жениха: его клятва прозвучала скорее как угроза, а на свадебных фото он обнимал не невесту, а «Мисс Россия» Викторию Лопыреву.
«Это последняя свадьба в твоей жизни», — заявил Сердюков перед алтарем.А во время фотосессии он обнял Лопыреву за талию, вместо того чтобы приобнять невесту. Поклонники Бородиной осудили Сердюкова, отметив его неуважительное отношение к телеведущей. Сама Ксения встала на защиту мужа, объяснив ситуацию неудобством фаты и отсутствием ревности.
«Он обнимал всех», — заявила Бородина.*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).