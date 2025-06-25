«Он обнимал всех»: Бородина ответила на критику поведения мужа на свадьбе

25 июня 2025, 19:11

Николай Сердюков (Фото: Instagram* @kolya_serdiukov)

Свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова вызвала неоднозначную реакцию в сети. Пользователей возмутило поведение жениха: его клятва прозвучала скорее как угроза, а на свадебных фото он обнимал не невесту, а «Мисс Россия» Викторию Лопыреву.







«Это последняя свадьба в твоей жизни», — заявил Сердюков перед алтарем.

«Он обнимал всех», — заявила Бородина.