«Он обнимал всех»: Бородина ответила на критику поведения мужа на свадьбе

Николай Сердюков (Фото: Instagram* @kolya_serdiukov)

Свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова вызвала неоднозначную реакцию в сети. Пользователей возмутило поведение жениха: его клятва прозвучала скорее как угроза, а на свадебных фото он обнимал не невесту, а «Мисс Россия» Викторию Лопыреву.



«Это последняя свадьба в твоей жизни», — заявил Сердюков перед алтарем.
А во время фотосессии он обнял Лопыреву за талию, вместо того чтобы приобнять невесту. Поклонники Бородиной осудили Сердюкова, отметив его неуважительное отношение к телеведущей. Сама Ксения встала на защиту мужа, объяснив ситуацию неудобством фаты и отсутствием ревности.

«Он обнимал всех», — заявила Бородина.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
Виктория Иванченко

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