«Он очень боится»: сбежавший из России Панин* пригрозил раскрыть компромат на Оскара Кучеру

Сбежавший из России Панин* пригрозил раскрыть компромат на Оскара Кучеру

Алексей Панин* (Фото: РИА Новости / Алексей Куденко)

Напряженность в отношениях между артистами Алексеем Паниным* и Оскаром Кучерой продолжает расти. Все началось с того, что второй назвал уехавшего из РФ актера «нерукопожатным», передает «Стархит».





На это звезда «Жмурок» отреагировал резко и эмоционально. По его мнению, за подобными высказываниями коллеги скрывается страх. В личном блоге Панин* опубликовал пост, в котором заявил, что имеет компрометирующую информацию об Оскаре Кучере.



«Я не знаю, чем ему другие насолили. Но понимаю, почему Кучера ни при каких обстоятельствах не пожмет мне руку. Он очень боится того, что я могу сказать. Я знаю больше о нем, чем многие другие. Я знаю всю правду!» — написал в соцсетях актер.