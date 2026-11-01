«Он очень переживает»: сын Яны Рудковской критикует её публикации в блоге

01 ноября 2026, 16:06

Сын Яны Рудковской помогает маме вести соцсети и следит за интернет-трендами

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская рассказала, что её 13-летний сын Александр активно участвует в создании контента для её социальных сетей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Продюсер регулярно публикует фотографии и видео, стараясь следить за актуальными трендами, однако далеко не всегда удаётся угадать с музыкой и популярными форматами. В таких случаях на помощь приходит подросток, который хорошо ориентируется в современных интернет-тенденциях.



На Медиапремии «Жара» Яна призналась, что Саша довольно внимательно следит за её публикациями и может даже критиковать выбор звуков для роликов. По словам продюсера, сын переживает, чтобы мама выглядела в интернете актуально и не использовала уже устаревшие тренды.





«Он очень переживает. Говорит: "Мам, ты зачем поставила этот ИИ-шный звук? Он немодный"», — с улыбкой рассказала Рудковская.