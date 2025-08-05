«Он перестал быть членом семьи»: сын Высоцкого оценил идею создания цифрового аватара отца
Сын Высоцкого не видит нарушения этики в создании цифрового аватара его отца
Сын легендарного актера, поэта и исполнителя Владимира Высоцкого выразил мнение, что использование цифрового аватара его отца в виртуальном пространстве не нарушает этические нормы. Об этом Никита Высоцкий заявил на брифинге, посвященном проекту «Высоцкий. Высота».
Он отметил, что Владимир Высоцкий давно перестал быть просто членом семьи – он стал народным достоянием.
Сын артиста считает, что цифровой образ отца, который будет использоваться для выступления на сцене «Live Арены» в Москве, можно воспринимать как современный памятник великому артисту.
«Памятник Пушкину на Пушкинской площади не обязательно точно передает его образ, но это один из лучших способов его почтить. Создатели цифрового Высоцкого работают на стыке искусства и технологий, и я не вмешиваюсь в этот процесс», – пояснил он.Цифровой аватар Владимира Высоцкого впервые выступит 24 октября на сцене «Live Арены» в Москве. Его песни прозвучат в новых аранжировках для джазового и симфонического оркестров. Вместе с ним на сцене появятся фотореалистичные цифровые копии Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Григория Лепса.