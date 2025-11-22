«Он побил меня руками Бичевина»: Шпица вспомнила, как зародились её отношения с Адаевым
Катерина Шпица рассказала о знакомстве с отцом своего сына Константином Адаевым
Актриса Катерина Шпица впервые подробно рассказала о том, как познакомилась с каскадёром Константином Адаевым — отцом её сына Германа.
В кулинарном шоу Анфисы Чеховой артистка поделилась, что их первая встреча произошла прямо на съёмочной площадке, причём в довольно неожиданной обстановке.
По словам актрисы, в тот день снимали сцену избиения её героини, а Адаев был помощником постановщика трюков и отвечал за техническую сторону эпизода. Шпица вспомнила ситуацию с юмором.
«Он побил меня руками Леонида Бичевина», — пошутила она, намекая, что актёр, игравший нападающего, лишь исполнял движение, которые ставил Адаев.Актриса также призналась, что в тот момент попыталась разрядить напряжённую атмосферу на площадке: она произнесла, что «её можно душить нормально — у неё крепкая шея». Эта самоирония, по словам Шпицы, сразу произвела впечатление на Константина, и с этого началось их общение, которое затем переросло в отношения.
Пара жила в гражданском браке и воспитывала сына Германа, однако спустя некоторое время они расстались. Сейчас Шпица счастлива в новых отношениях: в 2018 году она вышла замуж за Руслана Панова, директора сети фитнес-центров. Предложение она получила впечатляющим образом — прямо на сцене после спектакля «Ромео и Джульетта», под аплодисменты зрительного зала.