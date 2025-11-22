«Он побил меня руками Бичевина»: Шпица вспомнила, как зародились её отношения с Адаевым

22 ноября 2025, 13:48

Катерина Шпица рассказала о знакомстве с отцом своего сына Константином Адаевым

Катерина Шпица (Фото: Instagram* / @katerinashpitsa)

Актриса Катерина Шпица впервые подробно рассказала о том, как познакомилась с каскадёром Константином Адаевым — отцом её сына Германа.





В кулинарном шоу Анфисы Чеховой артистка поделилась, что их первая встреча произошла прямо на съёмочной площадке, причём в довольно неожиданной обстановке.



По словам актрисы, в тот день снимали сцену избиения её героини, а Адаев был помощником постановщика трюков и отвечал за техническую сторону эпизода. Шпица вспомнила ситуацию с юмором.





«Он побил меня руками Леонида Бичевина», — пошутила она, намекая, что актёр, игравший нападающего, лишь исполнял движение, которые ставил Адаев.