«Немножко про другое»: Ксения Собчак объявила войну стилю Баскова

Собчак раскритиковала стиль Николая Баскова и предложила ему сменить имидж
Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Ксения Собчак высказалась о стиле Николая Баскова. Её слова приводит издание «Страсти».



Собчак назвала певца талантливым артистом, но раскритиковала его выбор одежды.

«Он всё время в золотистых пиджаках как у Киркорова. Всё это дорого, красиво, но для меня Басков немножко про другое», — высказалась Ксения
Телеведущая публично предложила Баскову сменить имидж на более строгий.
«Мне кажется ему подойдет стиль Tom Ford: строгие смокинги, аскетичная одежда. Ему такое идёт больше», — сказала Собчак.
Журналистка добавила, что к светлым волосам артиста будут гармонично сочетаться дорогие классические костюмы.

Ранее Ксения Собчак объяснила нерушимость своего брака с Константином Богомоловым.

