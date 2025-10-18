«Немножко про другое»: Ксения Собчак объявила войну стилю Баскова
Собчак раскритиковала стиль Николая Баскова и предложила ему сменить имидж
Ксения Собчак высказалась о стиле Николая Баскова. Её слова приводит издание «Страсти».
Собчак назвала певца талантливым артистом, но раскритиковала его выбор одежды.
«Он всё время в золотистых пиджаках как у Киркорова. Всё это дорого, красиво, но для меня Басков немножко про другое», — высказалась КсенияТелеведущая публично предложила Баскову сменить имидж на более строгий.
«Мне кажется ему подойдет стиль Tom Ford: строгие смокинги, аскетичная одежда. Ему такое идёт больше», — сказала Собчак.Журналистка добавила, что к светлым волосам артиста будут гармонично сочетаться дорогие классические костюмы.
