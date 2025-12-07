«Он просто аферист»: Киркоров обрушился с обвинениями на каменщина Барановского
Певец Филипп Киркоров выразил уверенность, что каменщик Георгий Барановский подал на него иск в суд ради привлечения внимания к своей персоне. Об этом артист рассказал в беседе с изданием Super
По мнению Киркорова, оппонент намеренно использует его имя для самопиара в рамках судебного разбирательства, связанного с ремонтом апартаментов. В разговоре с журналистами певец не скрывает твёрдого намерения отстоять свои интересы и добиться наказания для ответчика в рамках закона.
«Он просто аферист, который на данный момент пиарится на моём имени. Но не на того напал», — высказался певец.Киркоров возмущён тем, что Барановский даёт интервью на телевидении и «наговаривает» на него. Артист считает подобные действия откровенной наглостью и намерен взыскать с каменщика 10 млн рублей.
Скандальное судебное разбирательство между поп‑королём и предпринимателем тянется с осени 2025 года. Киркоров утверждает, что подрядчик выполнил ремонтные работы некачественно, и требует через суд денежную компенсацию. Барановский готовится подать встречный иск.