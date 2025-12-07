«Он просто аферист»: Киркоров обрушился с обвинениями на каменщина Барановского

07 декабря 2025, 04:57

Киркоров назвал каменщика Барановского аферистом и обвинил его в попытке пиара

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров выразил уверенность, что каменщик Георгий Барановский подал на него иск в суд ради привлечения внимания к своей персоне. Об этом артист рассказал в беседе с изданием Super





По мнению Киркорова, оппонент намеренно использует его имя для самопиара в рамках судебного разбирательства, связанного с ремонтом апартаментов. В разговоре с журналистами певец не скрывает твёрдого намерения отстоять свои интересы и добиться наказания для ответчика в рамках закона.



«Он просто аферист, который на данный момент пиарится на моём имени. Но не на того напал», — высказался певец.