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«Он секси!»: Саша Бортич показала романтические фото с Давидом Сократяном

Саша Бортич поделилась романтическими снимками с Давидом Сократяном
Давид Сократян и Саша Бортич (Фото: Инстаграм*/bortich)

Саша Бортич поделилась результатом романтической фотосессии с Давидом Сократяном, таким образом подтвердив новость об их романе.



На фотографиях пара предстала в домашней обстановке: Бортич в футболке с принтом и пижамных штанах, Сократян — в белой майке и нижнем белье. Актриса с юмором подписала публикацию, поблагодарив фотостудию за «симпатичного партнера» для съемок. Актер уловил настроение возлюбленной и тоже решил пошутить, написав, что «был рад работать» с Александрой.

Поклонники принялись поздравлять их с началом отношений. Под публикацией появились восторженные комментарии о том, насколько красиво и гармонично смотрится пара.

*Запрещен в РФ

Лидия Пономарева

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