«Он секси!»: Саша Бортич показала романтические фото с Давидом Сократяном
Саша Бортич поделилась результатом романтической фотосессии с Давидом Сократяном, таким образом подтвердив новость об их романе.
На фотографиях пара предстала в домашней обстановке: Бортич в футболке с принтом и пижамных штанах, Сократян — в белой майке и нижнем белье. Актриса с юмором подписала публикацию, поблагодарив фотостудию за «симпатичного партнера» для съемок. Актер уловил настроение возлюбленной и тоже решил пошутить, написав, что «был рад работать» с Александрой.
Поклонники принялись поздравлять их с началом отношений. Под публикацией появились восторженные комментарии о том, насколько красиво и гармонично смотрится пара.
*Запрещен в РФ
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