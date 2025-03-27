«Он сходит с ума»: победитель «Битвы экстрасенсов» про сделку Моргенштерна* с дьяволом

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Певец Алишер Моргенштерн* заключил сделку с дьяволом, заявил в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой победитель «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов. Она задала ему вопрос, кто, по его мнению, из звезд отечественного шоубиза заключил сделку с дьяволом.
«Причем я это говорил еще до «Битвы [экстрасенсов]». Я где-то в соцсетях высказывался, вот, мол, очень яркий пример и посмотрите, что с ним будет. И недавно наткнулся на видео, как он в слезах сходит с ума», — прокомментировал Краснов.О Моргенштерне* и его творчестве нелестно высказывались российские политики и блогеры. Отмечалось, что в его песнях много тематики, связанной с запрещенными веществами.
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