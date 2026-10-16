«Он скрывает жену и детей»: Алена Блин раскрыла подробности личной жизни Анатолия Цоя

16 октября 2026, 11:52

Анатолий Цой отказался говорить о браке на камеру после вопросов Алены Блин

Анатолий Цой (Фото: Instagram* / @anatoliytsoy_official)

Журналистка Алена Блин и Алана Мамаева обсудили личную жизнь певца Анатолия Цоя в новом выпуске шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон». По словам Блин, артист якобы женат и воспитывает двоих детей, однако предпочитает не рассказывать о семье публично.