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«Он скрывает жену и детей»: Алена Блин раскрыла подробности личной жизни Анатолия Цоя

Анатолий Цой отказался говорить о браке на камеру после вопросов Алены Блин
Анатолий Цой (Фото: Instagram* / @anatoliytsoy_official)

Журналистка Алена Блин и Алана Мамаева обсудили личную жизнь певца Анатолия Цоя в новом выпуске шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон». По словам Блин, артист якобы женат и воспитывает двоих детей, однако предпочитает не рассказывать о семье публично.



Алена также поделилась слухами о личной жизни исполнителя, в том числе предположениями о его отношениях с супругой. При этом никаких подтверждений своим словам журналистка в приведенном фрагменте не представила, поэтому эти заявления остаются неподтвержденными.

Позже Блин и Мамаева решили напрямую спросить Цоя, состоит ли он в браке. Однако певец не стал раскрывать подробности и ответил, что не хочет обсуждать эту тему перед камерами.

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Софья Метелева

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