«Он скрывает жену и детей»: Алена Блин раскрыла подробности личной жизни Анатолия Цоя
Журналистка Алена Блин и Алана Мамаева обсудили личную жизнь певца Анатолия Цоя в новом выпуске шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон». По словам Блин, артист якобы женат и воспитывает двоих детей, однако предпочитает не рассказывать о семье публично.
Алена также поделилась слухами о личной жизни исполнителя, в том числе предположениями о его отношениях с супругой. При этом никаких подтверждений своим словам журналистка в приведенном фрагменте не представила, поэтому эти заявления остаются неподтвержденными.
Позже Блин и Мамаева решили напрямую спросить Цоя, состоит ли он в браке. Однако певец не стал раскрывать подробности и ответил, что не хочет обсуждать эту тему перед камерами.
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