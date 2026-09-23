Полиция Подмосковья начала проверку после стрельбы, которую устроил рэпер Джиган
Подмосковная полиция проверит действия рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
МВД начало проверку после того, как в сети появились публикации о стрельбе в коттеджном посёлке Подмосковья. Сообщается, что в ночь с 3 на 4 июля Джиган взял карабин «Сайга-9» и открыл огонь по своему персоналу в доме. Один охранник получил ранения в ногу и руку.
В итоге рэпера удалось остановить. Никто не написал заявление в полицию. После случившегося певец уехал на лечение в израильский реабилитационный центр. На текущий момент неизвестно, что именно стало причиной стрельбы и какие меры примет полиция по итогам проверки. Следует отметить, что сам Джиган назвал все слухи провокацией.
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