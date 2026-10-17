«Он становится всё мягче»: Бруклин Бекхэм столкнулся с волной критики из-за домашнего фото

17 октября 2026, 17:45

Бруклина Бекхэма высмеяли в Сети из-за внешности и фигуры

Бруклин Бекхэм (Фото: Instagram* / @nicolapeltzbeckham)

Сын легендарного футболиста Дэвида Бекхэма, Бруклин Бекхэм, оказался в центре обсуждений в социальных сетях после публикации нового домашнего снимка. Поводом для критики стала фотография, которой поделилась его супруга Никола Пельтц.





На кадре Бруклин непринуждённо лежит на полу в компании трёх белых собак. Однако вместо умиления снимок вызвал у части пользователей волну едких комментариев. Некоторые подписчики стали обсуждать фигуру и внешний вид звёздного наследника, задаваясь вопросом, почему он, по их мнению, выглядит менее подтянутым.





«Почему твой муж вообще не тренируется? Он становится всё мягче», — написали критики в комментариях.