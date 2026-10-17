«Ты что, крэйзи?»: Михаил Башкатов вернулся к образу Германа из «Даёшь молодёжь»
45-летний Михаил Башкатов неожиданно вернул поклонников во времена популярного скетч-шоу «Даёшь молодёжь!». Актёр завёл аккаунт в TikTok после того, как дети уговорили его освоить соцсеть, и быстро напомнил аудитории о своём культовом персонаже Германе.
Для первого ностальгического захода Башкатов выбрал узнаваемый образ героя, включая ту самую красную латексную футболку. Казалось бы, достаточно было произнести легендарное «Ты что, крэйзи?», чтобы зрители вспомнили любимые сценки, но Михаил подошёл к перевоплощению со всей серьёзностью. В итоге получилось настоящее возвращение в 2009 год — с фирменной манерой поведения и знакомым юмором.
Пока роликов на странице актёра не так много, однако он уже успел попробовать себя в разных форматах. Например, Башкатов последовал примеру популярного американского блогера и продегустировал айс-матча-латте — модный напиток, который особенно любят представители молодого поколения. Судя по реакции артиста, новомодный тренд его не впечатлил.
Кроме того, Михаил уже успел записать совместный ролик с другим популярным тиктокером. Похоже, актёр только начинает осваиваться в новой для себя соцсети, но поклонники уже получили повод вспомнить культового Германа и поностальгировать по временам «Даёшь молодёжь!».
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