«Ты что, крэйзи?»: Михаил Башкатов вернулся к образу Германа из «Даёшь молодёжь»

17 октября 2026, 17:23

45-летний актёр Михаил Башкатов покоряет TikTok в красной латексной футболке

Михаил Башкатов (Фото: Instagram* / @bashkatovmisha)

45-летний Михаил Башкатов неожиданно вернул поклонников во времена популярного скетч-шоу «Даёшь молодёжь!». Актёр завёл аккаунт в TikTok после того, как дети уговорили его освоить соцсеть, и быстро напомнил аудитории о своём культовом персонаже Германе.