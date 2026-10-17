«Прибежали с автоматами»: Прохор Шаляпин задумал усилить защиту своего дома
Певец Прохор Шаляпин захотел охрану, как у Филиппа Киркорова
Прохор Шаляпин задумался о том, как сделать свой загородный дом ещё безопаснее. Певец признался, что уже сейчас у него есть сотрудники охраны, которые проживают в гостевой пристройке на территории дома. Однако артист не собирается останавливаться на достигнутом и планирует усовершенствовать систему безопасности. Об этом сообщает «Лотус Медиа».
В качестве примера Шаляпин привёл дом Филиппа Киркорова, уровень защиты которого произвёл на него большое впечатление. По словам Прохора, он лично убедился в эффективности охраны, когда гостил у коллеги, и теперь хотел бы организовать нечто подобное у себя.
«Я хочу, чтобы как у Филиппа Киркорова у меня было. Вы имейте в виду, у него шагнёшь — загремела сигнализация, тут же прибежали с автоматами охранники. Понимаете, вы не проберётесь», — поделился певец.Шаляпин отметил, что хотел бы установить камеры наблюдения по всей территории участка и усилить контроль за происходящим. Судя по его рассказу, система безопасности Киркорова стала для него настоящим ориентиром.