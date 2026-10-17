«Прибежали с автоматами»: Прохор Шаляпин задумал усилить защиту своего дома

17 октября 2026, 16:50

Певец Прохор Шаляпин захотел охрану, как у Филиппа Киркорова

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин задумался о том, как сделать свой загородный дом ещё безопаснее. Певец признался, что уже сейчас у него есть сотрудники охраны, которые проживают в гостевой пристройке на территории дома. Однако артист не собирается останавливаться на достигнутом и планирует усовершенствовать систему безопасности. Об этом сообщает «Лотус Медиа».





В качестве примера Шаляпин привёл дом Филиппа Киркорова, уровень защиты которого произвёл на него большое впечатление. По словам Прохора, он лично убедился в эффективности охраны, когда гостил у коллеги, и теперь хотел бы организовать нечто подобное у себя.





«Я хочу, чтобы как у Филиппа Киркорова у меня было. Вы имейте в виду, у него шагнёшь — загремела сигнализация, тут же прибежали с автоматами охранники. Понимаете, вы не проберётесь», — поделился певец.