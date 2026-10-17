Отец Майли Сайрус сделал предложение Элизабет Хёрли
Отец певицы Майли Сайрус, музыкант Билли Рэй Сайрус, сделал предложение своей возлюбленной — британской актрисе Элизабет Хёрли. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. Сама 61-летняя звезда уже намекнула на радостное событие, опубликовав в социальных сетях фотографию с кольцом, которое, предположительно, подарил ей будущий супруг.
История отношений знаменитостей началась задолго до их романа. Билли Рэй и Элизабет познакомились в 2022 году во время съёмок и сначала общались исключительно по-дружески. Однако в 2025 году их отношения переросли в романтические. Музыкант рассказывал, что появление Хёрли в его жизни помогло ему пережить непростой период. Актриса, в свою очередь, признавалась, что чувствует себя рядом с Сайрусом спокойно и комфортно.
Для обоих звёзд этот союз станет новым этапом жизни после предыдущих браков. У Элизабет есть 24-летний сын Дэмиан, родившийся в отношениях с покойным американским бизнесменом Стивом Бингом. Билли Рэй Сайрус воспитывал шестерых детей, среди которых всемирно известная певица Майли Сайрус.
С матерью Майли, Тиш Сайрус, музыкант расстался в 2022 году. Теперь, судя по сообщениям СМИ и публикации актрисы, Билли Рэй готов вновь связать себя узами брака. Сами знаменитости пока не раскрыли подробности возможной свадьбы.
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