Отец Майли Сайрус сделал предложение Элизабет Хёрли

17 октября 2026, 17:05

Отец певицы Майли Сайрус собрался жениться на актрисе Элизабет Хёрли

Майли Сайрус (Фото: Instagram* / @miley)

Отец певицы Майли Сайрус, музыкант Билли Рэй Сайрус, сделал предложение своей возлюбленной — британской актрисе Элизабет Хёрли. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. Сама 61-летняя звезда уже намекнула на радостное событие, опубликовав в социальных сетях фотографию с кольцом, которое, предположительно, подарил ей будущий супруг.