«Он так далек»: Что звезда «Гарри Поттера» скрывает от сына

01 июня 2026, 13:07

Сын Дэниела Рэдклиффа не знает, что его отец актер и снимался в «Гарри Поттере»

Дэниел Рэдклифф (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Трехлетний сын Дэниела Рэдклиффа не подозревает, что его отец — всемирно известная звезда. Об этом пишет People.





Мальчик случайно увидел по телевизору рекламу бродвейского спектакля с участием отца и удивленно спросил: «Папа?», а затем — «Он ушел?», решив, что тот каким-то образом оказался прямо на экране. Журналисты подчеркивают, что сын пока не знает о масштабе славы родителя.





«Он действительно так далек от того, чтобы иметь представление о том, чем я занимаюсь, и я собираюсь держать его в неведении как можно дольше», — сказал Рэдклифф.