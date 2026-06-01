«Он так далек»: Что звезда «Гарри Поттера» скрывает от сына
Сын Дэниела Рэдклиффа не знает, что его отец актер и снимался в «Гарри Поттере»
Трехлетний сын Дэниела Рэдклиффа не подозревает, что его отец — всемирно известная звезда. Об этом пишет People.
Мальчик случайно увидел по телевизору рекламу бродвейского спектакля с участием отца и удивленно спросил: «Папа?», а затем — «Он ушел?», решив, что тот каким-то образом оказался прямо на экране. Журналисты подчеркивают, что сын пока не знает о масштабе славы родителя.
«Он действительно так далек от того, чтобы иметь представление о том, чем я занимаюсь, и я собираюсь держать его в неведении как можно дольше», — сказал Рэдклифф.
Актер добавил, что не желает сыну той степени публичности, с которой столкнулся сам после роли юного волшебника. Первая часть франшизы вышла в 2001 году.