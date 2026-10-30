«Он только для меня»: Эвелина Бледанс призналась, что 10 лет скрывает возлюбленного

30 октября 2026, 15:43

ОСН: Эвелина Бледанс призналась, что 10 лет скрывает возлюбленного

Эвелина Бледанс (фото: Instagram* @bledans)

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что уже больше десяти лет находится в отношениях с мужчиной, которого предпочитает не показывать публике. При этом артистка не планирует выходить замуж. Об этом она рассказала в интервью Общественной службе новостей.





По словам Бледанс, она намеренно сохраняет личность своего избранника в тайне, хотя порой ей хочется появиться с ним на публике и познакомить поклонников со своим спутником.





«Мне иногда так хочется сходить на какое-нибудь шоу со своим мужчиной и показать всем, какой он у меня красивый, умный и добрый. Но я решила, что он только для меня и его внимание должно быть уделено только мне», — поделилась артистка.