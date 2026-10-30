«Он только для меня»: Эвелина Бледанс призналась, что 10 лет скрывает возлюбленного
ОСН: Эвелина Бледанс призналась, что 10 лет скрывает возлюбленного
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что уже больше десяти лет находится в отношениях с мужчиной, которого предпочитает не показывать публике. При этом артистка не планирует выходить замуж. Об этом она рассказала в интервью Общественной службе новостей.
По словам Бледанс, она намеренно сохраняет личность своего избранника в тайне, хотя порой ей хочется появиться с ним на публике и познакомить поклонников со своим спутником.
«Мне иногда так хочется сходить на какое-нибудь шоу со своим мужчиной и показать всем, какой он у меня красивый, умный и добрый. Но я решила, что он только для меня и его внимание должно быть уделено только мне», — поделилась артистка.
Телеведущая также сообщила, что сейчас проводит время вместе с возлюбленным на одном из известных мировых курортов. Несмотря на длительность отношений, Бледанс по-прежнему предпочитает не раскрывать подробности личной жизни и не представлять своего избранника широкой публике.