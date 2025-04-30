Заключил «Дьявольский контракт»: Филиппу Киркорову 58 лет, почему артиста стали преследовать неудачи, мнение экстрасенса

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 58 лет. В последнее время певца преследуют череда неприятностей: смерть отца, инцидент в БКЗ «Октябрьский», в результате пиротехнического шоу загорелась его куртка, что привело к ожогам. Что еще происходит в его жизни, расскажет «Радио 1».
2022 год: начало череды скандалов
В мае 2022 года на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце Киркоров во время исполнения песни «Мария Магдалина» поднялся на большой белый крест. Этот эпизод вызвал широкий общественный резонанс: певца обвинили в оскорблении религиозных чувств. Организация «Мирный воин» потребовала от него один миллион рублей, однако суд отказал в иске. Попытки возбудить уголовное дело против артиста также не увенчались успехом. Под давлением общественности Киркоров принес публичные извинения, заверив, что не вкладывал в постановку кощунственного смысла и уважает религиозные святыни.
«Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене, — исключительно фантазийная история, которая ни в коем случае не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии», — сказал артист.
Инцидент на вечеринке в 2023 году
В декабре 2023 года Киркоров посетил скандально известную «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, появившись в черных трусах и сетчатой майке. Этот поступок привел к тому, что певца исключили из всех новогодних телепередач, а сцена с его участием была вырезана из фильма-ремейка «Иван Васильевич меняет все» на телеканале ТНТ. Позднее Киркоров извинился, охарактеризовав произошедшее фразой «зашел не в ту дверь», которая стала мемом. Несмотря на скандал, он смог постепенно вернуться на федеральные каналы и продолжить концертную деятельность.
Смерть отца
18 марта 2025 года ушел из жизни отец Филиппа — Бедрос Киркоров. 21 марта на церемонии прощания Филипп произнес эмоциональную речь, сравнив смерть родителей с потерей крыльев. 25 апреля Киркоров провел два концерта в Петербурге, посвятив их памяти отца. Во время одного из выступлений произошел инцидент с пиротехникой: фейерверк в виде крыльев повредил костюм певца. Киркоров получил ожоги, однако после смены одежды продолжил концерт.
«У каждого из нас есть два крыла — мать и отец. Пока они есть, мы летаем. Трудно летать с одним крылом, я летал с одним после ухода матери, а теперь остался без крыльев. Буду учиться ходить пешком… Браво, артист. Прощай, папа», — сказал мужчина.
Филлип Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Мнения коллег и специалистов о причинах неудач
Концертный директор Сергей Лавров выразил мнение, что черная полоса в жизни певца могла быть спровоцирована именно скандалом с крестом в 2022 году. По его словам, столь масштабное возмущение верующих могло энергетически негативно повлиять на Киркорова, который, по словам Лаврова, отличается суеверностью.
Продюсер Сергей Дворцов видит причину происходящего иначе: по его мнению, это расплата за годы славы, богатства и популярности. Он отметил, что за успех неизбежно приходится платить личным счастьем и здоровьем, а возгорание на концерте следует воспринимать как сигнал к необходимости взять паузу в работе.
Певица Виктория Цыганова в марте 2025 года заявила, что Киркоров заключил «дьявольский контракт». В частности, она указала на участие певца в рекламе компании «Конти-рус», за которую, по ее словам, ему выплатили 6 666 666 рублей — число, связанное с дьявольской символикой.
Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Версия экстрасенса
Экстрасенс Дарья Миронова полагает, что невезение Киркорова связано прежде всего с потерей отца, который был для него энергетическим защитником. Она также отметила, что тяжелый стресс после смерти родителя мог вызвать цепь несчастий. При этом Миронова допустила, что негативное влияние на жизнь артиста могла оказывать и Алла Пугачева, обладающая, по ее словам, способностью к сглазу.
Экстрасенс посоветовала Киркорову восстановить силы с помощью отдыха в местах силы и использования амулетов.
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