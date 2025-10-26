«Он уже не герой-любовник»: Дибров попросил Аниту Цой найти ему жену из Кореи

26 октября 2025, 16:12

Анита Цой сообщила о просьбе Дмитрия Диброва найти ему жену

Анита Цой (Фото: Instagram* @anitatsoy)

Певица Анита Цой рассказала, что телеведущий Дмитрий Дибров попросил её найти ему жену корейского происхождения. Об этом она заявила в шоу «Ты не поверишь!».





Цой предположила, что Дибров хочет такой брак, потому что корейцы создают долгие и счастливые семьи. Певица отметила, что, хотя Дмитрий ищет молодую спутницу, ему нужна женщина постарше.



Артистка подчеркнула, что 65-летний шоумен уже не «ковбой и не герой-любовник».

«На меня возложена серьёзная ответственность. Это без шуток. Обязанность познакомить с кореянкой, которая полюбит Диму Диброва и создаст ему уют. Уже секс не стоит на первом месте. Ему нужна настоящая забота. А это может дать только женщина повзрослее», — поделилась Анита.

