«SHAMAN под столом»: Екатерина Мизулина показала необычный талант певца
Екатерина Мизулина опубликовала видео, где SHAMAN чинит стол
Возлюбленная певца SHAMAN (Ярослав Дронов) Екатерина Мизулина опубликовала в социальных сетях новое видео. На записи музыкант занимается починкой стола.
Кадры показывают, что артист сидит под мебелью с гаечным ключом и закручивает болты.
«Обычный выходной», — сопроводила публикацию подписью Мизулина.SHAMAN и Екатерина Мизулина начали отношения в 2023 году. На тот момент певец ещё состоял в официальном браке. Екатерина, которая возглавляет «Лигу безопасного интернета», регулярно посещала концерты артиста.
Весной 2025 года SHAMAN публично подтвердил их отношения. Во время одного из выступлений он объявил со сцены, что они пара. После этого заявления возлюбленные поцеловались на глазах у зрителей.
