«Он уже ушел»: Светлана Пермякова призналась, что не смотрит КВН

14 июня 2025, 03:05

Светлана Пермякова: КВН не смотрю, для меня он уже ушел

Светлана Пермякова (Фото: Telegram/s_permyakova)

Актриса Светлана Пермякова обрела популярность во время своего выступления в КВН в составе команды «Парма». Клуб веселых и находчивых стал отправной точкой для карьеры артистки, но почему-то сейчас она не смотрит легендарное шоу.







«КВН не смотрю, для меня он уже ушел. Я не отнекиваюсь от него, не отодвигаю в сторону. Из этого было слеплено все, он повлиял на популяризацию моего имени, сыграл свою замечательную роль в плане отточенности каких-то даже профессиональных вещей», — объясняет Светлана.

«Мы совершенно в разных профессиях, у нас разное семейное положение, мы сами совершенно разные, но настолько близки. Очень важно, когда ты по жизни определяешься с тем, кто является твоими истинными друзьями», — объяснила Светлана.