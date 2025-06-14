«Он уже ушел»: Светлана Пермякова призналась, что не смотрит КВН
Светлана Пермякова: КВН не смотрю, для меня он уже ушел
Актриса Светлана Пермякова обрела популярность во время своего выступления в КВН в составе команды «Парма». Клуб веселых и находчивых стал отправной точкой для карьеры артистки, но почему-то сейчас она не смотрит легендарное шоу.
«КВН не смотрю, для меня он уже ушел. Я не отнекиваюсь от него, не отодвигаю в сторону. Из этого было слеплено все, он повлиял на популяризацию моего имени, сыграл свою замечательную роль в плане отточенности каких-то даже профессиональных вещей», — объясняет Светлана.
Как пищет Starhit, одним из культовых номеров Пермяковой является ее выступление в дуэте с Жанной Кадниковой. При этом если раньше женщины близко общались, то теперь совсем не контактируют. Как пояснила Светлана, векторы их карьеры разошлись в разные стороны.
К тому же Пермякова призналась, что скучает по подругам и ей не хватает обычного дружеского общение. Актриса отметила, дело здесь не только в плотном графике.
«Мы совершенно в разных профессиях, у нас разное семейное положение, мы сами совершенно разные, но настолько близки. Очень важно, когда ты по жизни определяешься с тем, кто является твоими истинными друзьями», — объяснила Светлана.
Сама Пермякова называет свое общение с подругами прекрасным и отметила, что они проживают в Перми.