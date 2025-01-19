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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ SHAMAN и Мизулина записали совместное видео, подогрев слухи об их романе

SHAMAN и Мизулина записали совместное видео, подогрев слухи об их романе

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, неожиданно развёлся со своей второй женой Еленой Мартыновой. В последнее время ходят активные слухи, что у артиста роман с 40-летней главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.


Певец и общественница сами часто подогревают эти слухи, пишет сетевое издание Spletnik. Екатерина часто ходит на концерты 33-летнего исполнителя, а он в свою очередь дарит ей цветы по разным поводам, например, «поздравляя» с включением в санкционные списки. К тому же Дронов и Мизулина часто публикуют совместные фотографии, а недавно выложили в сеть короткое видео, на котором, обнявшись, пожелали всем россиянам доброго вечера.

Некоторые пользователи считают, что у медийных персон на самом деле нет никаких близких отношений, а провокационные снимки ии записи они делают специально, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание. Другие полагают, что Мизулина и SHAMAN объединились для продвижения семейных ценностей после того, как объявленный Год семьи ознаменовался рекордным количеством разводов.





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«Не могу его подвести»: Певица Гурцкая рассказала о жизни после смерти мужа
Певица Диана Гурцкая рассказала о своей жизни после смерти мужа
19 января 2025, 19:53

Диана Гурцкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Диана Гурцкая весной 2023 года потеряла мужа. Заместитель министра образования Петр Кучеренко умер в самолете, который летел с Кубы в Москву.
После потери мужа Диана постаралась сосредоточиться на своих родных, уделять больше времени сыну, родителям и брату, но боль потери не отпускает ее.

«Я не могу смириться с тем, когда говорят: "18 лет он подарил тебе". А кто сказал, что мне хватило этих лет? Пустота и есть пустота», — рассказала Гурцкая Тимуру Кизякову в программе «Когда все дома» телеканала «Россия».

Диана призналась, что постоянно предается воспоминаниям и очень сильно скучает по Петру. Однако старается держать себя в руках, понимая, что это необходимо делать ради памяти мужа.

«Я не имею право всё это разваливать», — заявила певица.

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Сын Михаила Боярского Сергей впервые рассказал о своих младших детях
19 января 2025, 19:43

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

В конце прошлого года сын «главного мушкетёра страны» Михаила Боярского Сергей тайно развёлся и вновь женился. Более того, он успел ещё дважды стать отцом.
Долгое время считалось, что у звёздного актёра и певца четверо внуков. Дочь Елизавета родила двух мальчиков, а у сына Сергея — две девочки. Однако во время празднования своего 75-летия артист неожиданно признался, что его семья несколько больше. Младшему из звездных внуков меньше года, другому – четыре.

«У нас стоит задача повышения демографии. Я, как человек ответственный, выполняю», - рассказал Сергей журналистам НТВ.

Он добавил, что его отец очень рад замечательному продолжению фамилии. Поклонники в ожидании, когда Михаил Боярский станет прадедом. Возможно, его старшая внучка, 26-летняя Екатерина, порадует дедушку? Сергей Боярский говорит, что в свои 45 лет он полностью готов к роли деда.

Михаил Боярский много времени проводит с внуками, часто водит в садик и школу. Дети часто пропадают на съемках, и Боярский с радостью им помогает.

«Пока они молоды, азартны и им нравится их дело, пусть работают», — говорил ранее звезда советского кинематографа.

В многочисленных интервью актер охотно рассказывает о своей семье. Также Боярский признавался, что мечтает еще не раз стать дедом и прадедом.

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После ДТП тело бросили на съедение собакам: сложная судьба и трагический конец актрисы из «12 стульев» Веры Ивлевой
19 января 2025, 18:32

Вера Ивлева (Фото: скриншот к/ф 12 стульев 1977г.)

Имя Веры Ивлевой, возможно, не так широко известно, как имена других актрис. Однако стоит лишь вспомнить её роли в фильмах «12 стульев», «Опасно для жизни!» и «За спичками», как перед глазами встают яркие образы смешных и чудаковатых героинь. Эти роли принесли ей популярность, но не смогли обеспечить долгую и успешную карьеру в театре и кино.
Личная жизнь Веры тоже не сложилась: её преследовали несчастья. Злой рок, словно насмехаясь, уготовил ей трагический финал. О нелегкой судьбе Веры Ивлевой читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Вера Кислаева (в девичестве) появилась на свет в тяжелом 1943 году в Шаховском районе Московской области. Её отец занимался сапожным ремеслом, а мать работала простой продавщицей в местном магазине. У Веры были старшие брат и сестра — Сергей и Тамара, а также брат-близнец Александр, с которым у неё были особенно тёплые отношения.

С ранних лет Вера проявляла необычайную тягу к знаниям и труду. В школе она была одной из лучших учениц, с радостью помогала родителям по дому, заботилась о домашних животных и даже доила корову. Однако, несмотря на все эти обязанности, в её душе всегда жила мечта — стать артисткой.

С ранних лет Вера и Саша проявляли интерес к искусству, выступая на сцене школьного театра. Их творческие способности и харизма были заметны всем, но родители и старшие братья не разделяли стремления близнецов к театральному мастерству. Когда Вера и Саша объявили о своем намерении поступить в театральный институт в Москве, это вызвало лишь недоумение и сопротивление.

Однако Вера и Саша не сдались. Они отправились в столицу, полные решимости покорить театральный мир, но оба провалили экзамены. Вторая попытка тоже оказалась безуспешной. С третьего раза Веру приняли в Щепкинское училище, а вот ее брату так и не удалось осуществить свою мечту. Для Александра этот провал стал сокрушительным ударом. Он не смог смириться с неудачей и вскоре покинул этот мир, оставив сестру с глубокой душевной раной.

Актриса эпизодических ролей


Вера Ивлева (Фото: скриншот «Сказка о царе Салтане»)

Однокурсники Веры Ивлевой с теплотой вспоминают, как она блистала в студенческие годы. На комедийные постановки Веры, которые актриса представляла на курсовых экзаменах, собирались полные залы. В 1967 году Ивлева с отличием окончила училище и начала театральную карьеру. В начале своей карьеры она выступала на сценах Московского областного театра имени А. Н. Островского и Театра миниатюр. Позже артистка стала частью труппы легендарного театра «Ленком», где проработала до 1995 года.

В 22 года Вера Ивлева дебютировала в кино, но её роли были настолько эпизодическими, что её имя не попало в титры. Однако уже через год ей предложили роль в фильме «Сказка о царе Салтане». И пусть эта роль вновь была эпизодической, созданный ею образ Ткачихи остается у многих в памяти до сих пор.

Вера Ивлева осознавала, что её внешность, далёкая от общепринятых канонов красоты, не позволит ей блистать в амплуа главных героинь. Она не стремилась ни к этому, ни к характерным ролям, предпочитая оставаться в тени. Скромность и нерешительность стали её проклятием в актёрской профессии: она не умела настойчиво заявлять о себе и привлекать внимание из-за чего не получила многих ролей. Но и второстепенные роли соседок, служанок, тёток Ивлева делала поистине неповторимыми и яркими.

Личная жизнь


Вера Ивлева (Фото: скриншот «Дети Дон Кихота»)

В 1969 году Вера встретила офицера Дмитрия Ивлева и вскоре вышла замуж, взяв фамилию супруга. В 1971 году у них родилась дочь Оля, но счастье оказалось недолгим. Дмитрий требовал, чтобы Вера оставила работу и посвятила себя дому и воспитанию ребенка. Актриса, не желая жертвовать своей карьерой, приняла решение уйти от мужа.

В конце 1970-х годов в жизни Ивлевой наконец-то наступило женское счастье. Она встретила талантливого художника-гримера Наума Маркзицера, и её сердце наполнилось любовью. Наум обменял свою квартиру поближе к театру, где она служила, и перевез туда актрису с дочкой, о которой он очень заботился, и которая вскоре стала называть его «папой». В его присутствии актриса стала более домашней, спокойной и наконец-то счастливой. Идиллия продлилась 7 лет, до того момента пока Маркзицер не решил эмигрировать в США. Возлюбленный звал актрису с собой, но она категорически отказалась, оставшись верной СССР и театру в котором служила.

Третьим избранником в жизни артистки стал Яков Левитан. Он был потомком знаменитого советского диктора, но их отношения не сложились. Яков был подвержен алкогольной зависимости. После распада Советского Союза он стал выпивать еще больше, что стало для Веры совсем мучительно и она решила расстаться.

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Злой рок


Вера Ивлева (Фото: скриншот к/ф «Затворник»)

В 90-е годы всей стране было не легко, актеры тогда не были исключением. Ивлева продолжала на сцене Ленкома, но работы становилось все меньше. В 1995 году, когда в результате пожара были уничтожены практически все декорации, Захаров принял решение прекратить постановку. В связи с этим Вера, оставшись без работы, была вынуждена покинуть театр. В том же году актрису сбила машина. Тогда обошлось без травм и всё закончилось благополучно, но спустя год ситуация повторилась. На этот раз актрису пришлось госпитализировать с многочисленными повреждениями и серьёзной травмой головы. После этого инцидента здоровье Веры значительно ухудшилось.

В 1999 году Вера Ивлева в рождественский день сходила в церковь — исповедалась и причастилась, а вечером 8 января поехала в гости к сестре и не вернулась. Поиски по больницам и моргам результатов не дали, у родных и знакомых актрисы тоже не оказалось. Дочь и зять известной актрисы обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже Ивлевой, но и там не смогли дать ответ на вопрос о её местонахождении.

В марте 1999 года, когда снег начал таять, в районе Бутаковского залива прохожий обнаружил сильно изувеченное тело. От былой внешности известной личности не осталось и следа: ее тело было частично съедено бездомными собаками. Специалисты в области судебной медицины пришли к заключению, что травмы, ставшие причиной смерти, вероятно, были получены в результате дорожно-транспортного происшествия. Предположительно, неизвестный водитель совершил наезд на Веру Ивлеву, после чего, опасаясь ответственности, перевёз тело в другое место и закопал его в снегу. Установить личность виновника гибели актрисы не удалось.


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Дележка наследства Началовой: почему хоккеист Фролов судился с 12-летней дочерью певицы и за что получил половину квартиры
19 января 2025, 18:09

Юлия Началова (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Вот уже почти шесть лет прошло с тех пор, как мы потеряли замечательную певицу Юлию Началову. Её не стало 16 марта 2019 года. После ее смерти родственники бурно делили в судах наследство, досталось и сожителю Началовой хоккеисту Александру Фролову.
О том, как не входящий в число законных наследников Фролов получил долю в московской квартире Юлии Началовой, читайте в материале «Радио 1».

Личная жизнь певицы


Первым супругом артистки был Дмитрий Ланской, вокалист коллектива «Премьер-министр». В начале 2000-х годов они сыграли свадьбу, но их союз оказался недолгим: из-за того, что муж часто изменял, артистка решила расстаться с ним в 2004 году.

Евгений Алдонин и Юлия Началова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Вторым мужем Юлии Началовой стал футболист Евгений Алдонин. В 2005 году состоялось бракосочетание между спортсменом и певицей. Через год после этого радостного события в семье произошло пополнение: на свет появилась дочь, которую назвали Верой. Однако и этот союз не был долговечным: спустя пять лет супруги решили развестись.

Многие СМИ тогда писали, что причиной развода послужили отношения Началовой с хоккеистом Александром Фроловым. Стоит отметить, что спортсмен также состоял в браке и имел дочь. В 2011 году оба брака закончились разводом, и новоиспеченная пара уже не скрывала от публики совместную жизнь. В течение пяти лет Началова и Фролов вели жизнь, разделённую между двумя странами. Хоккеист проводил время на тренировках в Лос-Анджелесе, а певица строила свою карьеру в Москве. В 2016 году Юлия окончательно устала от одиночества и постоянных переездов из страны в страну и решила закончить эти отношения.

Мирно разойтись с хоккеистом не получилось


Александр Фролов (Фото: РИА Новости/ Антон Денисов)

После того как близкие Юлии Началовой вступили в наследство, выяснилось, хоккеист Александр Фролов давал деньги певице в размере 20 миллионов рублей для развития её творческой деятельности, та же для подстраховки оформила на него право собственности на половину квартиры в Москве.

Скандал вокруг этой темы начал разгораться еще при жизни Юлии Началовой. В 2018 году она сама инициировала судебное разбирательство против Фролова, утверждая, что её подпись на расписке подделана, а документы были подписаны под давлением. Более того, она заявила, что не получала от хоккеиста никаких денежных средств. Довести дело до конца артистка не успела.

Вопрос решился уже после смерти Юлии Началовой. Фролов обратился в суд с иском против 12-летней дочери певицы Веры Алдониной. Квартира в престижном жилом комплексе была поделена поровну.

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И имущество получил, и жизнь устроил


В 2021 году Александр Фролов еще раз женился в США. Его избранницей стала украинка по имени Анна. После свадьбы Фролов ушел из большого спорта и не так давно обзавелся собственным бизнесом – вместе с другом открыл тренерскую школу. Всем понятно, что доходы хоккеиста резко сократились, поэтому выручка от продажи половины квартиры Началовой была бы очень кстати для развития бизнеса Фролова.

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«Ждёт Платона»: Сестра Жанны Фриске рассказала о квартире умершей певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о квартире умершей певицы
19 января 2025, 17:31

Наталья Фриске с прахом сестры (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Уже десять лет как умерла Жанна Фриске, а ее сын от Дмитрия Шепелева по-прежнему не общается с родственниками. Сестра певицы Наталья продолжает верить в лучшее.
Она сообщила подписчикам, что надеется на то, что Платон после совершеннолетия будет жить в московской квартире Жанны и воссоединится с тетей, бабушкой и дедушкой. Наталья рассказала, что квартира скончавшейся сестры ждёт Платона.

«Зачем нам там жить, если у нас есть своя?» — говорит она о квартире.

Ранее Наталья рассказывала, что следит за жизнью племянника в социальных сетях, но не может отправить ему сообщение из-за Шепелева.

Жанна Фриске стала мамой Платона в 2013 году, спустя несколько месяцев стало известно о страшном заболевании, глиобластоме. Жанны не стало 15 июня 2015 года.

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#квартира
#певица
#болезнь
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Дмитрий Певцов заявил об игнорировании «Ленкомом» творческого завещания Захарова
19 января 2025, 16:33

Дмитрий Певцов (Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова)

Дмитрий Певцов, народный артист России, заявил, что «творческое завещание» бывшего художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова после его смерти было проигнорировано нынешним руководством театра.
Певцов сообщил, что имеется подписанный Марком Захаровым документ, который ему передала дочь Захарова, актриса Александра Захарова. Документ составлен в августе 2019, за месяц до смерти режиссера. Этот документ – официальное обращение в режиссерское управление и директору театра «Ленком», в нем сказано, как расставляются спектакли в репертуаре, какие спектакли целесообразно убрать. Когда Александра Захарова обратилась к директору с этим письмом, ее попросили «не беспокоить».

Позже были убраны спектакли, три премьеры Захарова, после введены новые поколения. Певцов считает, что после смерти Захарова «Ленком» стал осуществлять массовые вводы в спектакли, разрушая постановки мастера.

«Эти вводы разрушают и уже разрушили захаровские спектакли», — считает Певцов.

Актёр не согласен с действиями руководства театра. Он заявил, что отдал театру более 30 лет жизни и выступает и будет выступать против действий нынешней администрации.

Ранее Певцов сообщал, что уходит из «Ленкома» и что его фотографию убрали со стены в фойе. В театре на это ответили, что Певцов уволился в 2021 году, а то, что его фотография оставалась на стене в фойе театра, назвали ошибкой.

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#захарова
#театр
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Дана Борисова пока не собирается замуж, хотя уже получила предложение
19 января 2025, 15:20

Дана Борисова (Фото: социальные сети)

Известная телеведущая Дана Борисова обычно держит свою личную жизнь за семью печатями. Однако в августе прошлого года звезда эфира проговорилась, что встретила надёжного и преданного спутника.
В недавнем же интервью Общественной Службе Новостей 48-летняя тележурналистка призналась, что её бойфренд недавно сделал ей предложение. Избранник знаменитости очень трогательно заботится о ней, задаривает цветами, роскошными подарками, а то и деньгами. Тем не менее, Дана пока не торопится принимать его предложение связывать себя узами брака.

«Он зовет замуж, но я отказываю. Увольте, никакой свадьбы не будет, а про детей и думать не хочу», — заявила Борисова.

Она признаёт, что ей комфортно с этим мужчиной, но совсем пустить его в свою жизнь теледива не готова. Он бизнесмен, часто бывает в Москве по делам и не упускает случая встретиться со своей возлюбленной. Имя своего избранника Дана Борисова не раскрывает.

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#жизнь
#бизнесмен
#интервью
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Даня Милохин представил подписчикам свою новую возлюбленную Дарину Зеленскую
19 января 2025, 14:56

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Пока в жизни приёмной семьи Дани Милохина не прекращается чёрная полоса, у самого тиктокера, похоже, всё в порядке, в том числе и в личной жизни. В его социальных сетях всё чаще стали появляться совместные фотографии с украинской трэвел-блогершей Дариной Зеленской.
Подписчики уже пришли к выводу, что это новая возлюбленная Дани. Сами они пока что не говорили публично о статусе своих отношений. Поклонникам остаётся только гадать, роман у этой красивой пары или это «только бизнес», а совместные фото — пиар-ход, призванный увеличить популярность и набрать побольше новых просмотров и комментариев.

Фото: соцсети Дани Милохина

Напомним, прежде Милохин встречался с российской тиктокершей Юлией Гаврилиной. Кроме того, во время участия Дани в телешоу «Ледниковый период», поклонники настойчиво приписывали ему бурный роман с его партнёршей фигуристкой Евгенией Медведевой. Сам блогер на прямой и интимный вопрос, спал ли он со своей партнёршей по шоу, без запинки ответил отрицательно, добавив, что не знает, к сожалению у них не случилось интимной близости или к счастью.

Даня Млохин и Дарина Зеленская (Фото: соцсети Дани Милохина)

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Внебрачные дети, тайная свадьба и нервный срыв: как сложилась жизнь звезды 90-х Кая Метова
19 января 2025, 14:38

Кай Метов (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Кай Метов — одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса 90-х. Сегодня музыкант продолжает привлекать зрителей на свои концерты, а также пишет песни для других артистов.
Подробности о ​внебрачных детях, тайной свадьбе и карьере Кая Метова — в материале «Радио 1».

Был Кайратом, а стал Каем


Кайрат Ерденович Метов — настоящее имя звезды российской эстрады 90-х, который приобрел всеобщую известность благодаря песням «Где-то далеко идут дожди» и «Position №2». С музыкой Метов связан с самого детства. Еще в школьные годы он посещал музыкальную школу по классу скрипки, а на конкурсах занимал первые места.

Связать свою жизнь с музыкой Кай окончательно решил в армии, где служил два года и в части был руководителем музыкальной группы «Молодость».

Кай Метов (Фото: соцсети)

Убедившись, что нашел призвание в музыке, мужчина устроился в Тамбовскую филармонию. Вскоре он сменил несколько коллективов, а также успел поработать звукорежиссером и аранжировщиком. Прежде чем начать сольную карьеру, Метов записал треки «Мама! Я хочу быть пионером» и «Битое стекло». Хитом на десятилетия стал сингл «Position №2», а многие критики в дальнейшем называли Кая исполнителем одного хита.

Звезда 90-х


В 90-е для Кая Метова шанс стать звездой выпал после клипа на «Position №2», а удержаться на плаву помог альбом «Снег моей души» с летним хитом «Вспомни меня».

«Хиты — это то, на что слушатели приходят. И за счет этого кредита доверия у меня есть возможность и время, чтобы показать что-то еще. Часто то, что зритель от меня не ожидает. Иногда больше всего оваций срывают как раз другие песни — лирические, акустические, исполняемые под рояль», — вспоминал Кай.

Метов не раз становился лауреатом фестивалей «Песня года» и «Пятьдесят на пятьдесят», принимал участие в благотворительных концертах, а также являлся автором шлягеров других исполнителей. Например, именно Кай Метов написал для Маши Распутиной и Филиппа Киркорова «Розу чайную».

Однако в 00-х популярность исполнителя резко пошла на спад. Сегодня Кай Метов чаще появляется на «Ретро-ТВ» и активно участвует в ретро-концертах со своими хитами. Также он пишет музыку для сериалов и появляется в эпизодических ролях. Ранее артист появился в программе «Песни от всей души» Андрея Малахова и шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ.

Развод, который разрушил жизнь


Каю Метову было 21, когда в магазине он заметил 16-летнюю кассиршу Наталью. Молодой человек впервые по-настоящему влюбился, и взаимные чувства привели к свадьбе и рождению дочери Кристины. К сожалению, отношения сохранить не удалось: Кай терзал Наталью беспочвенной ревностью и ожидал, что она будет идеальной домохозяйкой. Представления пары о браке не совпали, что привело к разводу.

Крах семьи артист переживал очень тяжело: у него произошел нервный срыв, так что два месяца Кай провел в больнице, а еще полгода страдал от депрессии и собирал себя по кусочкам. По словам Метова, именно в этот момент для него рухнул мир.

«Я отошел от всех дел, перестал работать, я просто смотрел в потолок и анализировал. После этого у меня пошли все эти песни и "Position № 2", и было огромное желание — я благодарен Наташе за это — доказать и самому себе, и всем остальным, что я могу состояться, и у меня получится еще сказать о себе», — признавался артист.

Кай Метов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Роман с 15-летней школьницей и неудавшиеся отношения


После развода у Кая Метова возникло недоверие к женскому полу, так что несколько лет он остерегался заводить новые романы. Написанные в тот период песни исполнитель считал своеобразной реакцией психики на перенесенную боль. Через четыре года на гастролях в Кемерово Кай встретил дочку друга-музыканта Ольгу Филимонцеву и проникся симпатией к 15-летней школьнице.

Следующие несколько лет Метов созванивался и переписывался с девушкой. Когда она выпустилась из школы, мужчина забрал ее из Кемерово в Москву. Жениться влюбленные не стали, что впоследствии Кай объяснял «аллергией на брак», зато провели вместе девять лет. Ольга старалась быть идеальной хозяйкой, но пропустила этап самоопределения, что негативно сказалось на отношениях. В конечном итоге, отношения пары закончились, а Филимонцева заменила одну из солисток группы «Любовные истории».

В 1996 году 8-летняя Анна Северинова пришла с мамой на концерт Кая Метова, не подозревая, что судьба сведет ее с музыкантом в 2011-м. 23-летняя уроженка Батайска рассказала артисту о первой встрече, у пары завязалась переписка в соцсетях, а через пару лет — и роман. Но и он не продлился долго, Анна оказалась слишком эмоциональной, а в одном из телешоу объявила, что Метов якобы чуть не довел ее до суицида.

Внебрачные дети и тайная свадьба


В 2015 году артист впервые рассказал публике о своих внебрачных детях: в 1996 году 18-летняя Ольга Поплавская родила от Кая Метова дочку Анастасию, а еще через несколько лет года пассия, имени которой музыкант так и не раскрыл, подарила ему сына Рика. Артист взял воспитание детей на себя, поселив у своих родителей.

По словам артиста, он и его женщины осознавали, что лучшую жизнь детям сможет дать именно Метов. Анастасия окончила «Гнесинку», а Рик занимается маркетингом. В 2017 году ​у певца родилась внучка Кана-мария.

Кай Метов и его внучка Кана-Мария (Фото: соцсети)

В отца-одиночку Метов не превратился: более 10 лет назад на светском мероприятии Кай встретил модель и танцовщицу Анастасию Рожкову. Сначала между ними завязалась дружба, а спустя время отношения доросли до фактического брака. Примечательно, что разница в возрасте в рекордные 27 лет пару не смущала.

«Почему вы думаете, что если я сделаю или сделал Насте предложение, то сразу буду об этом рассказывать? Побегу на федеральные каналы с этой информацией? Я не говорю, что сделал предложение, но и не говорю, что не сделал. Это наша личная история и хотелось бы оставить ее нашей», — комментировал ранее Кай Метов.

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