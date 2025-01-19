SHAMAN и Мизулина записали совместное видео, подогрев слухи об их романе

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец и общественница сами часто подогревают эти слухи, пишет сетевое издание Spletnik. Екатерина часто ходит на концерты 33-летнего исполнителя, а он в свою очередь дарит ей цветы по разным поводам, например, «поздравляя» с включением в санкционные списки. К тому же Дронов и Мизулина часто публикуют совместные фотографии, а недавно выложили в сеть короткое видео, на котором, обнявшись, пожелали всем россиянам доброго вечера.
Некоторые пользователи считают, что у медийных персон на самом деле нет никаких близких отношений, а провокационные снимки ии записи они делают специально, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание. Другие полагают, что Мизулина и SHAMAN объединились для продвижения семейных ценностей после того, как объявленный Год семьи ознаменовался рекордным количеством разводов.
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