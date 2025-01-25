Пенсионерка стала двойником SHAMAN'а и раскрыла правду о пластике – фото

SHAMAN/Ярослав Дронов (фото: соцсети)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) стал настолько популярным, что теперь на него хотят быть похожими не только поклонники, но и поклонницы. На днях стало известно о 55-летней женщине, которая после пластической операции стала копией артиста.
Пластический хирург Елена Миронова рассказала в соцсетях историю Надежды, которая решила изменить свою внешность ради сходства с Дроновым. Она опубликовала видео омолодившейся женщины.
Фото: соцсети
После распространившихся по сети новостей у женщины взяли интервью, в котором она заявила, что не собиралась становиться двойником певца.
Также она ответила на вопрос о том, связывался ли с ней SHAMAN после стольких новостей: «Я сама с ним, если надо, свяжусь».
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«Я вообще-то патриот Российской Федерации, и люблю самую любимую мою песню», – рассказала Надежда, пританцовывая под хит «Я русский».
Фото: соцсети
После распространившихся по сети новостей у женщины взяли интервью, в котором она заявила, что не собиралась становиться двойником певца.
Также она ответила на вопрос о том, связывался ли с ней SHAMAN после стольких новостей: «Я сама с ним, если надо, свяжусь».
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Анастасия Чинкова